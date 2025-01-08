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Victor Osimhen resti çekti! Hiç beklenmedik yanıt sonrası başkan çok sinirlendi

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
08.01.2025 11:38
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Galatasaray taraftarının sevgilisi Victor Osimhen için ortaya atılan devre arası ayrılık iddiaları sürerken golcü isim kendisi ile görüşmeye gelen Napolili yetkililere resti çekti. İşte detaylar...

Victor Osimhen resti çekti! Hiç beklenmedik yanıt sonrası başkan çok sinirlendi
Victor Osimhen

Victor Osimhen

NİJ Nijerya
Yaş: 27 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray'da kısa sürede taraftarın sevgilisi olan ve attığı gollerle alınan galibiyetlerde büyük pay sahini olan Victor Osimhen için devre arası ayrılık söylentileri dolaşmaya devam ederken, geçtiğimiz günlerde oyuncunun bonservisinin bulunduğu Napoli kulübünün yöneticileri İstanbul'a geldi.

İNapoli Kulübü'nün sportif direktörü Giovanni Manna'nın Türkiye ziyaretinin amacı, bonservisi 2026 Haziran ayına kadar ellerinde olan, Galatasaray'a kiralanırken sözleşmesine devre arası için geçerli çıkış opsiyonu koydurulan Osimhen'le son durumu yüz yüze konuşmaktı.

Napoli'ye 75 milyon Euro serbest kalma bedelini ödeyecek kulüp, Nijeryalı golcüyü de ikna etmesi halinde Galatasaray'a 6.5 milyon Euro tazminat vererek transferi gerçekleştirme imkânına sahipti ancak Osimhen bu ihtimali ortadan kaldırdı.

OSIMHEN'DEN HİÇ BEKLENMEDİK YANIT

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Manna, Osimhen için kulübe gelen teklifleri bir bir anlattı. Kulüp olarak Manchester United'ın teklifine oldukça sıcak baktıklarını ve kendisinden de bir karar vermesini istedi. Ancak Osimhen'den hiç beklemediği bir yanıt aldı.

"BURADA MUTLUYUM"

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26 yaşındaki forvet, "Ben Galatasaray'a bir söz verdim. Burada oldukça mutluyum. Taraftarlar beni çok seviyor. Onları bırakamam. Teklif sunan takımlar mayıs ayında da hâlâ beni istiyor olursa oturur tekrar konuşuruz" dedi.

BAŞKAN ÇOK SİNİRLENDİ

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Bu durumun Napoli başkanını bir hayli sinirlendirdiği de İtalyan haber kaynaklarında yer aldı.

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transfer Süper Lig son dakika galatasaray napoli
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