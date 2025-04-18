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Victor Osimhen: "Sözlerim yanlış anlaşıldı"

Sercan Özdoğan Sercan Özdoğan Spor Editörü
18.04.2025 12:07
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Galatasaray, Victor Osimhen'in bonsversini almak için çalışmalarını sürdürürken Nijeryalı yıldız, kariyeriyle ilgili önemli açıklamalar yaptı.

Victor Osimhen: "Sözlerim yanlış anlaşıldı"
Victor Osimhen

Victor Osimhen

NİJ Nijerya
Yaş: 27 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Yıldız futbolcu, Samsunspor ile oynanan maçtan sonra, "Hep söylentiler oluyor benimle ilgili. Ama ben anı yaşıyorum. Şu anda keyfime bakıyorum. Taraftar da inanılmaz destek oldu bana. Sadece bana da değil arkadaşlarımın ve ailemin de yanında oldular. Herkes için en iyisi ne olacaksa karar alınacaktır. Fakat Galatasaray sonsuza kadar kalbimde olacak" sözlerin sarf etmişti. Bu açıklamalar sonrası Osimhen'in Galatasaray'a veda edeceği öne sürüldü

"YANLIŞ ANLAŞILDIM"

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Ancak Nijeryalı golcü, yönetimle bir görüşme gerçekleştirdi ve "O bir veda mesajı değildi. Yanlış anlaşıldım. Sadece Galatasaray'a sevgimi belirtmek istemiştim. Kariyerimle ilgili kararımı daha vermedim. Sezon sonunu bekliyorum" ifadelerini kullandı.

VERECEĞİ KARAR MERAK EDİLİYOR

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Özellikle İngiliz takımlarının takibinde olan Victor Osimhen'in transferiyle ilgili vereceği karar merak ediliyor. Napoli'den kiralanan Osimhen, İtalya dışından bir kulübe imza atarsa, sözleşmesindeki 75 milyon euroluk serbest kalma maddesi devreye girecek.

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