Victor Ruiz'den VAR eleştirisi

İkinci devreye iyi hazırlandıklarını söyleyen Ruiz, ''İlk yarıda saha içerisinde uygulamaya çalıştığımız şeyleri ikinci yarı daha iyi yapabilmek için çalışıyoruz. Bir an önce resmi maçların başlamasını bekliyoruz. O maçlarda iyi performans göstermek istiyoruz'' dedi.

Ligin 2'nci yarısına çok iyi hazırlandıklarını ve bir an önce maçların başlamasını istediklerini söyleyen Ruiz, Demir Grup Sivasspor ve Trabzonspor maçlarının şampiyonluk şanslarını belirlemede çok önemli olacağını ifade etti.

''MAĞLUP OLUNCA HEP SAVUNMA VE KALECİLER SUÇLUDUR"

Victor Ruiz, genelde galip gelindiğinde hücum, mağlup olunduğunda defans ve kalecilerin sorumlu tutulmasıyla ilgili de, ''Futbol aslında böyle bir şey, sadece Beşiktaş'ta ve Türkiye'de değil, her yerde böyle. Takım kaybettiği zaman en büyük sorumluluk kaleci ve defans oyuncularındadır. Kazandığında da hücum oyuncuları ve golcüler iyidir'' ifadelerini kullandı.

'SİVASSPOR İLK YARININ EN İYİ TAKIMI''

Sivasspor ile oynayacakları maç ve Sivas'ın genel durumunu da değerlendiren Ruiz, ''Sivas çok iyi bir ilk yarı çıkardı, en az kaybeden ve en çok puan toplayan takım. İlk yarının en iyi takımı. Bizim için de onlar için de çok önemli bir maç. Kim kazanırsa kazansın şampiyon olmayacak. Daha önümüzde 16 maç daha var. Ama bizim için çok önemli bir maç olduğu kesin. Sivasspor'u tabii ki biliyordum. Her ligde bu tarz çıkışlar gösteren, sürpriz şekilde çıkan takımlar mevcut. Türkiye'deki üç büyüklerin her zaman şampiyonluğun adayı olduğunu biliyordum. Sivas'ın çıkışı normal. Her ligde olan, daha alt seviyede olan takımların çıkışlarından bir tanesi'' şeklinde konuştu.