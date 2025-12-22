16. dakikada başladı! Leyla Zana gerginliği sürdü: Tribünlerde Bursaspor tezahüratları

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 16. hafta karşılaşmasında yaşananların yankısı sürüyor. Somaspor karşılaşmasında Bursaspor taraftarları Leyla Zana'yı hedef alan küfürlü bir tezahürat yapmıştı.

Söz konusu tezahürat hem sosyal medyada hem siyaset sahnesinde tartışmaların fitilini ateşledi. Hafta sonu oynanan maçlarda ise birçok tribünden Bursaspor taraftarına destek geldi.

Günün öne çıkan haber başlıkları...

TRİBÜNLERDE "BURSA" VE "BURSASPOR" SLOGANLARI

Fethiyespor taraftarları, Mardinspor karşılaşmasının 16. dakikasında "Bursa" diye tezahürat yaptı.

Göztepe-Samsunspor maçında "Bursa sen bizim her şeyimizsin" tezahüratı duyuldu. Ayrıca Göztepe tribünlerinde söz konusu küfürlü tezahürat da duyuldu.

Bazı Rizespor taraftarları da aynı küfürlü tezahüratı seslendirdi.

Erbaaspor maçında Ankaragücü taraftarları "Bursa" ve "Bursaspor" diye tezahürat yaptı.

LEYLA ZANA'YA SAHİP ÇIKTILAR

Bazı kulüpler ise Bursaspor taraftarının küfürlü tezahüratına karşı çıkarak Leyla Zana'ya sahip çıktı. Batman Petrol Spor, Diyarbakırspor ve Vanspor taraftarları ise “Leyla Zana onurumuzdur” şeklinde tezahürat yaptı.