16. dakikada başladı! Leyla Zana gerginliği sürdü: Tribünlerde Bursaspor tezahüratları

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 16. hafta karşılaşmasında yaşananların yankısı sürüyor. Somaspor karşılaşmasında Bursaspor taraftarları Leyla Zana'yı hedef alan küfürlü bir tezahürat yapmıştı.
Söz konusu tezahürat hem sosyal medyada hem siyaset sahnesinde tartışmaların fitilini ateşledi. Hafta sonu oynanan maçlarda ise birçok tribünden Bursaspor taraftarına destek geldi.
Bazı kulüpler ise Bursaspor taraftarının küfürlü tezahüratına karşı çıkarak Leyla Zana'ya sahip çıktı. Batman Petrol Spor, Diyarbakırspor ve Vanspor taraftarları ise “Leyla Zana onurumuzdur” şeklinde tezahürat yaptı.
Okuyucu Yorumları 0 yorum