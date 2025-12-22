SPOR

16. dakikada başladı! Leyla Zana gerginliği sürdü: Tribünlerde Bursaspor tezahüratları

Bursaspor taraftarlarının küfürlü tezahüratıyla başlayan Leyla Zana gerginliği tribünlerde devam ediyor. Dün oynanan müsabakalarda birçok kulüpten Bursaspor ve taraftarına destek geldi. Bazı kulüpler ise Leyla Zana'ya sahip çıktı.

16. dakikada başladı! Leyla Zana gerginliği sürdü: Tribünlerde Bursaspor tezahüratları
Hazar Gönüllü

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 16. hafta karşılaşmasında yaşananların yankısı sürüyor. Somaspor karşılaşmasında Bursaspor taraftarları Leyla Zana'yı hedef alan küfürlü bir tezahürat yapmıştı.

16. dakikada başladı! Leyla Zana gerginliği sürdü: Tribünlerde Bursaspor tezahüratları 1

Söz konusu tezahürat hem sosyal medyada hem siyaset sahnesinde tartışmaların fitilini ateşledi. Hafta sonu oynanan maçlarda ise birçok tribünden Bursaspor taraftarına destek geldi.

TRİBÜNLERDE "BURSA" VE "BURSASPOR" SLOGANLARI

  • Fethiyespor taraftarları, Mardinspor karşılaşmasının 16. dakikasında "Bursa" diye tezahürat yaptı.
  • Göztepe-Samsunspor maçında "Bursa sen bizim her şeyimizsin" tezahüratı duyuldu. Ayrıca Göztepe tribünlerinde söz konusu küfürlü tezahürat da duyuldu.
  • Bazı Rizespor taraftarları da aynı küfürlü tezahüratı seslendirdi.
  • Erbaaspor maçında Ankaragücü taraftarları "Bursa" ve "Bursaspor" diye tezahürat yaptı.

16. dakikada başladı! Leyla Zana gerginliği sürdü: Tribünlerde Bursaspor tezahüratları 2

LEYLA ZANA'YA SAHİP ÇIKTILAR

Bazı kulüpler ise Bursaspor taraftarının küfürlü tezahüratına karşı çıkarak Leyla Zana'ya sahip çıktı. Batman Petrol Spor, Diyarbakırspor ve Vanspor taraftarları ise “Leyla Zana onurumuzdur” şeklinde tezahürat yaptı.

Anahtar Kelimeler:
Bursaspor Leyla Zana
