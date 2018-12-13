Victoria Beckham David Beckham çifti boşanıyor mu?

Büyük bir aşkla evlenen Victoria Beckham ve David Beckham'a nazar değdi. Son günlerde haklarında çıkan ayrılık söylentilerine inat el ele objektiflere poz veren ünlü çift, önceki gece bir davete katıldı. Sırt dekolteli kıyafet seçen Victoria Beckham'ın, sırtındaki dövmenin olmaması görenleri şaşırttı.

"BEN SEVGİLİME AİDİM SEVGİLİM DE BANA"

Victoria Beckham'ın, sırtında 19 yıllık eşi David Beckham'a aşkını anlatan dövmede "Ben sevgilime aidim, sevgilim de bana" yazıyordu. Victoria Beckham'ın dövmeyi sildirmesi, ayrılık iddialarını güçlendirdi.

MUTLULUK POZU VERMİŞTİ

Dünyaca ünlü çift, ayrılacaklarına dair dedikoduların çıkmasının ardından geçtiğimiz eylül ayında tatile çıkmıştı. Elton John ve ailesiyle birlikte ünlü müzisyenin yatında, Güney Fransa'da bir tatil geçiren Beckham ailesi, mutluluk pozları vermişti.

EVLİLİĞİNE İLİŞKİN İTİRAFTA BULUNMUŞTU

Avustralya'da yayın yapan bir TV kanalına röportaj veren David Beckham, 19 yıldır devam eden evliliğine ilişkin flaş bir itirafta bulunmuştu. İngiliz eski futbolcu, "Bu kadar uzun zaman evli olmak her zaman zor iştir. Bu durumun zamanla biraz daha karmaşık hale geldi" demişti.



