MAGAZİN

Victoria Clay'in dekoltesi olay oldu

MAGAZİN HABERLERİ  | 18.04.2019 15:57 | Son Güncelleme

25 yaşındaki İngiliz model Victoria Clay, katıldığı davette derin dekolteli elbisesiyle tüm bakışları üzerine çekti.

Güzel model, Kate Moss'un üvey kardeşi Lottie Moss ve Tallia Storm gibi isimlerle arkadaşlık ediyor.

Victoria Clay

Victoria Clay, katıldığı Britain’s Next Top Model adlı yarışma programında şöhreti yakalamış, ancak birinci olamamıştı.
İngiliz güzeli, her ne kadar yarışmayı kazanamasa da modelliğe devam ediyor ve sık sık açılışlarda, davet ve etkinliklerde boy gösteriyor.
Clay, dün Richmond'daki Dear Park'ta düzenlenen Circus Extreme etkinliğine katıldı.
Ünlülerin akın ettiği etkinlik için altın rengi gösterişli bir elbise tercih etmişti Victoria...
Kendini "harika göğüsleri olan İngiliz gülü" olarak niteleyen Clay, her zaman olduğu gibi iddialı bir kıyafet tercihi yapmıştı.
Derin dekolteli ve yırtmaçlı parlak bir elbise giyen kızıl saçlı güzel, görünümünü elbisesine tezat mor bir çanta, nude sandaletler ve neon ojelerle tamamlamıştı.
Tüm bakışları üzerine çeken Victoria, Instagram'daki 40 bin takipçisi için de cesur paylaşımlar yapmayı ihmal etmiyor. Güzel modelin paylaşımlarına beğeni ve yorum yağıyor.
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victoria clay dekolte

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