Victoria’s Secret’ın son meleği Leomie Anderson

Jeremy Scott, Yeezy Season One ve Two Tom Ford, Emporio Armani, Fenty x Puma, Julien Macdonald, Monse, Vivienne Westwood, Moschino ve daha birçok markayla çalışan model ilk kez, 2015 yılında New York’ta gerçekleştirilen Victoria’s Secret Fashion Show’da yer aldı.