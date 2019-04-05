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Victoria’s Secret’ın son meleği Leomie Anderson

Sayın Fatoş Sayın Fatoş
ÜNLÜLER  | 05.04.2019 10:06 | Son Güncelleme

Leomie Anderson 15 Şubat 1995’te Londra’da doğdu. Modellik kariyerine 2010 yılında başlayan Leomie, sonrasında Londra, New York ve Milano moda haftalarında yer alarak kariyerine başarılı bir şekilde devam eidyor.

Jeremy Scott, Yeezy Season One ve Two Tom Ford, Emporio Armani, Fenty x Puma, Julien Macdonald, Monse, Vivienne Westwood, Moschino ve daha birçok markayla çalışan model ilk kez, 2015 yılında New York’ta gerçekleştirilen Victoria’s Secret Fashion Show’da yer aldı.

Leomie Anderson

2016 yılında Paris’te, 2017 yılında Şangay’da ve son olarak geçtiğimiz sene New York’ta düzenlenen Victoria’s Secret Fashion Show’da yürüyen Anderson, 2019 Mart ayında Victoria’s Secret Meleği olarak seçildi.
Leomie moda endüstrisinde podyumların ötesinde iz bırakmak istiyor. Model, makyaj videoları, moda haftası vlogları ve seyahat günlüklerinden oluşan farklı içerikte videolar üreterek vlogları ile öne çıkmakta.
Toplumun genç kızların üzerindeki baskısı ile ilgili bir takipçisinden gelen konuşma talebi üzerine, LAPP the Brand’i başlatan model, çok kısa sürede medyanın yoğun ilgisini çekmeyi başarmıştır.
Leomie LAPP’i sadece bir moda markası olarak değil aynı zamanda kadınların fikirlerini ifade edebilecekleri ve moda endüstrisinde seslerini duyurabilecekleri bir platform olarak da kurgulamıştır.
Leomie moda dünyasında sınırların olmadığını sürekli ispatlamaktadır.
En yeni melek Leomie Anderson’ı Victoria’s Secret ile daha fazla görmeye hazırlanın!

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Anahtar Kelimeler:
Leomie Anderson Victoria's Secret

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