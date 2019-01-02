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Victoria's Secret modeli Elsa Hosk'un sırrı: Pastırma

zeynep.ok zeynep.ok
ÜNLÜLER  | 02.01.2019 10:41 | Son Güncelleme

Dünyaca ünlü Victoria's Secret modeli Elsa Hosk formda kalma sırlarını anlattı. Hosk, iyi bir kahvaltı ve pastırmanın yanı sıra düzenli spordan vazgeçmediğini ifade etti.

Victoria's Secret mankenleri güzelleri ile herkesi büyülüyor. Meleklerin formda kalma sırları da özellikle kadınlar tarafından merak ediliyor.

İsveçli model Elsa Hosk, formda kalmanın sırrının sağlıklı beslenmek olduğunu dile getirdi.

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30 yaşındaki yaşındaki model, sabahları günde yumurta ve pastırma ile başladığını ifade etti.

Elsa Hosk, düzgün fiziği için düzenli spor yapmasının yanında her gün mercimek çorbası, patates, domates ve peynir tükettiğini de söyledi.

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Elsa Hosk 23. kez düzenlenen Victoria's Secret defilesinde Adriana Lima, Kendall Jenner, Candice Swanepoel, Sara Sampaio ve Gigi Hadid gibi birçok isimle podyumda yürümüştü.

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Victoria's Secret modeli Elsa Hosk Elsa Hosk pastırma

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