Victoria's Secret modeli Elsa Hosk'un sırrı: Pastırma

Victoria's Secret mankenleri güzelleri ile herkesi büyülüyor. Meleklerin formda kalma sırları da özellikle kadınlar tarafından merak ediliyor.

İsveçli model Elsa Hosk, formda kalmanın sırrının sağlıklı beslenmek olduğunu dile getirdi.

30 yaşındaki yaşındaki model, sabahları günde yumurta ve pastırma ile başladığını ifade etti.

Elsa Hosk, düzgün fiziği için düzenli spor yapmasının yanında her gün mercimek çorbası, patates, domates ve peynir tükettiğini de söyledi.

Elsa Hosk 23. kez düzenlenen Victoria's Secret defilesinde Adriana Lima, Kendall Jenner, Candice Swanepoel, Sara Sampaio ve Gigi Hadid gibi birçok isimle podyumda yürümüştü.





