Video nasıl yazılır? Video mu vidyo mu, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

Yazım hataları Türkçe yazım kurallarına uyulmadığı zaman yaşanır. En sık yazım hatası birleşik türde kelimelerin ayrı mı ya da bitişik mi yazılacağında, yabancı kökenli kelimelerin nasıl yazılacağı konusunda yapılır. Bu tür hataların önüne geçebilmek için oluşturulmuş olan Türkçe yazım kurallarına uyulduğu sürece herhangi bir yazım hatası yapılması söz konusu olmaz.

Video nasıl yazılır?

İngilizce dilinden dilimize gelmiş ve zaman içinde Türkçeleştirilmiş olan video TDK’da da (Türk Dil Kurumu’nda) tanımı olan bir kelimedir. Türk Dil Kurumu bu kelime için isim türünde iki farklı tanım yapmıştır. Bu tanımlara göre video şu anlamlara gelir:

Manyetik bantlar üzerinde bulunan ya da sayısal olarak derlenmiş olan hareketli resimler dizisi

Videoteyp.(Bir videonun ses ve görüntülerini kayıt eden, bir ekranda görüntülenmesini sağlayan aygıt.)

Video mu vidyo mu?

Video yazımında en sık hataya düşülen kelimeler arasında yer alır. Bu durumun nedeni kelimenin yabancı kökenli olması ve dilimize İngilizce dilinden gelip yerleşmesidir. Türkçede kelimelerin nasıl telaffuz edilmesi gerektiği ya da doğru yazım şekilleri kurallara göre belirlenmiştir. Bu kurallar doğrultusunda video doğru yazılışı video şeklinde olmalıdır.

Halk arasındaki günlük konuşma dilinde çoğu zaman vidyo olarak telaffuz edilebildiği için bu kelimenin yazımının da okunduğu şekilde olduğu zannedilebilmektedir. Bu nedenle de vidyo olarak söyleyen kişiler bu kelimeyi yazarken de vidyo olarak yazabilirler. Ancak bu kullanım yanlıştır. Video kelimesinin doğru ve yanlış kullanımlarına örnek cümleler şu şekildedir:

Doğru: Geçen yıl tatilde çektiği videoyu bir yarışmaya gönderip ödül kazanmış.

Yanlış: O kadar söyledim sana vidyoda görünmek istemiyorum diye, ama beni dinlemedin.







