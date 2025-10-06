Mynet Trend

Vietnam'dan Yüksekova'ya gelin geldi: Müslüman oldu! Altınlar takıldı, halaylar çekildi...

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yaşayan Nedim Bilici ile Vietnamlı Thi Hoa Chau'nun sosyal medyada başlayan aşk hikayesi, genç kadının Müslüman olması ve yöreye özgü geleneksel bir düğünle evlenmesiyle mutlu sona ulaştı.

Vietnam'dan Yüksekova'ya gelin geldi: Müslüman oldu! Altınlar takıldı, halaylar çekildi...
Çiğdem Sevinç

Yüksekovalı Nedim Bilici ve Vietnam asıllı Thi Hoa Chau, yaklaşık üç yıl önce sosyal medya üzerinden tanıştı. Kısa sürede dostlukları aşka dönüşen genç çift, uzak mesafelere rağmen ilişkilerini ilerletti. Evlilik kararı alan Thi Hoa Chau, hayatının en önemli adımlarından birini atarak Yüksekova'da düzenlenen bir merasimle Müslüman oldu ve Viyan ismini aldı.

Vietnam dan Yüksekova ya gelin geldi: Müslüman oldu! Altınlar takıldı, halaylar çekildi... 1

GÖRKEMLİ YÖRESEL DÜĞÜN

Viyan ve Nedim Bilici, bugün Yüksekova'ya bağlı Yeşildere köyünde hayatlarını birleştirdi. Bölgenin geleneksel ve görkemli düğün adetlerine uygun olarak düzenlenen merasime, yurt içi ve yurt dışından çok sayıda davetli katıldı. Misafirler, yöresel kıyafetler içinde uzun halaylar çekerek genç çiftin mutluluğuna ortak oldu. Renkli görüntülere sahne olan düğün, köy halkı tarafından da büyük ilgi gördü.

Vietnam dan Yüksekova ya gelin geldi: Müslüman oldu! Altınlar takıldı, halaylar çekildi... 2

Damat Nedim Bilici, eşiyle tanışma ve evlilik sürecini İHA muhabirine anlattı. Bilici, "Sosyal medyada tanışıp görüştük. Ben Vietnam'a gittim, sonra onu buraya çağırdım. Aileler arasında anlaştık ve evlenme kararı aldık" dedi.

Vietnam dan Yüksekova ya gelin geldi: Müslüman oldu! Altınlar takıldı, halaylar çekildi... 3

"ÇOK FARKLI AMA ÇOK SEVDİM"

Eşinin yöre kültürünü ve düğünü çok sevdiğini belirten Bilici, "Viyan, tamamen kendi isteğiyle Müslüman oldu. Ailesi de bu kararı olumlu karşıladı" ifadelerini kullandı.
Bilici, dil farkını Türkçe ve biraz Vietnamca ile aştıklarını da sözlerine ekledi.

Vietnam dan Yüksekova ya gelin geldi: Müslüman oldu! Altınlar takıldı, halaylar çekildi... 4

Gelin Viyan (Thi Hoa Chau) ise duygularını şu sözlerle dile getirdi:

"Sosyal medya üzerinden tanışıp konuştuk. Buradaki kültür ve gelenek çok farklı ama çok sevdim. Özellikle halayları çok farklı, zamanla alışacağım."

Vietnam dan Yüksekova ya gelin geldi: Müslüman oldu! Altınlar takıldı, halaylar çekildi... 5

Yeşildere köyü Muhtarı Melik Bilici de, "Gelinimizi Vietnam'dan getirdik. Kendi isteğiyle Müslüman oldu. Düğünümüze katılan tüm misafirlere teşekkür ederiz" dedi.
Yeni evli çiftin şimdilik Yeşildere köyünde yaşamayı planladığı öğrenildi.

Vietnam dan Yüksekova ya gelin geldi: Müslüman oldu! Altınlar takıldı, halaylar çekildi... 6

