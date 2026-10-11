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Viking - Bayern Münih Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler

Viking, son dönemdeki güçlü formunu Bayern Münih karşısında sürdürmeye çalışacak. Maç öncesi son istatistikleri ve önemli detayları haberimizde derledik.

Viking - Bayern Münih Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler
Cevdet Berker İşleyen
Şampiyonlar Ligi
Viking
Salı 22:00
13.10.2026
Bayern Münih
Stadyum: Lyse Arena

Viking ve Bayern Münih, 13 Ekim 2026 saat 22:00'de Lyse Arena'da karşı karşıya geliyor.

Viking, Bayern Münih ile Şampiyonlar Ligi’nde karşılaşıyor. İki takım da farklı liglerdeki son maçlarında başarılı sonuçlar elde etti.

Lig Durumu

Bayern Münih

3. Almanya Bundesliga Ligi
O
5
G
3
B
2
M
0
P
11
16
Attığı Gol
4
Yediği Gol
+12
Averaj

Gol Durumu (Toplam)

Bayern Münih 16 / 4

İç Saha / Deplasman Performansı

Bayern Münih Deplasman
Oynanan Maç
3
G / B / M
1 / 2 / 0
Gol
4 – 3

Viking (Şampiyonlar Ligi) son 3 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alırken 6 gol atıp 6 gol yedi. (Norveç Eliteserien) son 5 maçta 4 galibiyet ve 1 beraberlik alırken 16 gol atıp 3 gol yedi.

Bayern Münih (Şampiyonlar Ligi) son 1 maçta 1 galibiyet alırken 5 gol atıp 0 gol yedi. (Almanya Bundesliga Ligi) son 5 maçta 3 galibiyet ve 2 beraberlik alırken 16 gol atıp 4 gol yedi.

Takımların güncel form bilgileri
Viking

tüm kulvarlar

  • 09.10.2026 Brann 0-2 Viking Norveç Eliteserien G
  • 20.09.2026 Viking 3-0 Lillestrom Norveç Eliteserien G
  • 13.09.2026 Viking 8-1 Kristiansund BK Norveç Eliteserien G
  • 09.09.2026 Vfb Stuttgart 3-1 Viking Şampiyonlar Ligi M
  • 04.09.2026 Sandefjord 1-1 Viking Norveç Eliteserien B
Bayern Münih B G G B G

tüm kulvarlar

  • 10.10.2026 Augsburg 2-2 Bayern Münih Almanya Bundesliga Ligi B
  • 18.09.2026 Bayern Münih 7-0 Union Berlin Almanya Bundesliga Ligi G
  • 13.09.2026 Elversberg 1-2 Bayern Münih Almanya Bundesliga Ligi G
  • 10.09.2026 Bayern Münih 5-0 Bodo Glimt Şampiyonlar Ligi G
  • 05.09.2026 Schalke 04 0-0 Bayern Münih Almanya Bundesliga Ligi B

Maç öncesi değerlendirme

Viking, Norveç Eliteserien'deki son 5 maçında 4 galibiyet ve 1 beraberlik elde ederek göz doldurdu. Bayern Münih ise Almanya Bundesliga Ligi'nde son 5 maçında 3 galibiyet ve 2 beraberlik ile oyununu sürdürüyor.

Eksik Oyuncular

Viking

5 eksik
Anders Baertelsen Sakat Ayağından Sakat
Sondre Bjorshol Sakat Diz Sakatlığı
Kelvin Frimpong Kadro dışı Maç Kadrosuna Alınmadı
Martin Ove Roseth Sakat Diz Sakatlığı
Veton Berisha Sakat Uyluk Sakatlığı

Bayern Münih

2 eksik
Jamal Musiala Sakat Adale Problemi
Tarek Buchmann Sakat Diz Sakatlığı

Viking kadrosunda Anders Baertelsen (Sakat - Ayağından Sakat), Sondre Bjorshol (Sakat - Diz Sakatlığı), Kelvin Frimpong (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı), Martin Ove Roseth (Sakat - Diz Sakatlığı) ve Veton Berisha (Sakat - Uyluk Sakatlığı) yer almıyor.

Bayern Münih kadrosunda Jamal Musiala (Sakat - Adale Problemi) ve Tarek Buchmann (Sakat - Diz Sakatlığı) yer almıyor.

Lig Performansıyla Öne Çıkan Oyuncular
Harry Kane Harry Kane Bayern Münih 3 Gol 3 Asist
Michael Olise Michael Olise Bayern Münih 4 Gol 1 Asist
Ismael Saibari Ismael Saibari Bayern Münih 2 Gol 2 Asist
Jamal Musiala Jamal Musiala Bayern Münih 1 Gol 1 Asist

Bayern Münih kadrosunda en çok gol atan oyuncu 4 golle Michael Olise, en çok asist yapan oyuncu 3 asistle Harry Kane.

Sıkça Sorulan Sorular
Viking - Bayern Münih maçı ne zaman?

13 Ekim 2026

Viking - Bayern Münih maçı saat kaçta?

22:00

Viking - Bayern Münih maçı hangi kanalda?

Bilgi bulunmamaktadır.

Viking - Bayern Münih maçında hangi oyuncular eksik?

Viking'de Anders Baertelsen, Sondre Bjorshol, Kelvin Frimpong, Martin Ove Roseth ve Veton Berisha; Bayern Münih'te ise Jamal Musiala ve Tarek Buchmann eksik.

Viking ve Bayern Münih'in ligde kaç puanı var?

Bilgi bulunmamaktadır.

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Anahtar Kelimeler:
bayern munich
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