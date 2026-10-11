Viking - Bayern Münih Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler

Şampiyonlar Ligi Viking Salı 22:00 Bayern Münih

Viking ve Bayern Münih, 13 Ekim 2026 saat 22:00'de Lyse Arena'da karşı karşıya geliyor.

Viking, Bayern Münih ile Şampiyonlar Ligi’nde karşılaşıyor. İki takım da farklı liglerdeki son maçlarında başarılı sonuçlar elde etti.

Lig Durumu Bayern Münih 3. Almanya Bundesliga Ligi O 5 G 3 B 2 M 0 P 11 16 Attığı Gol 4 Yediği Gol +12 Averaj Gol Durumu (Toplam) Bayern Münih 16 / 4 İç Saha / Deplasman Performansı BM Bayern Münih Deplasman Oynanan Maç 3 G / B / M 1 / 2 / 0 Gol 4 – 3

Viking (Şampiyonlar Ligi) son 3 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alırken 6 gol atıp 6 gol yedi. (Norveç Eliteserien) son 5 maçta 4 galibiyet ve 1 beraberlik alırken 16 gol atıp 3 gol yedi.

Bayern Münih (Şampiyonlar Ligi) son 1 maçta 1 galibiyet alırken 5 gol atıp 0 gol yedi. (Almanya Bundesliga Ligi) son 5 maçta 3 galibiyet ve 2 beraberlik alırken 16 gol atıp 4 gol yedi.

Takımların güncel form bilgileri Viking tüm kulvarlar Brann 0-2 Viking Norveç Eliteserien G

Viking 3-0 Lillestrom Norveç Eliteserien G

Viking 8-1 Kristiansund BK Norveç Eliteserien G

Vfb Stuttgart 3-1 Viking Şampiyonlar Ligi M

Sandefjord 1-1 Viking Norveç Eliteserien B Bayern Münih B G G B G tüm kulvarlar Augsburg 2-2 Bayern Münih Almanya Bundesliga Ligi B

Bayern Münih 7-0 Union Berlin Almanya Bundesliga Ligi G

Elversberg 1-2 Bayern Münih Almanya Bundesliga Ligi G

Bayern Münih 5-0 Bodo Glimt Şampiyonlar Ligi G

Schalke 04 0-0 Bayern Münih Almanya Bundesliga Ligi B

Maç öncesi değerlendirme

Viking, Norveç Eliteserien'deki son 5 maçında 4 galibiyet ve 1 beraberlik elde ederek göz doldurdu. Bayern Münih ise Almanya Bundesliga Ligi'nde son 5 maçında 3 galibiyet ve 2 beraberlik ile oyununu sürdürüyor.

Eksik Oyuncular Viking 5 eksik Anders Baertelsen Sondre Bjorshol Kelvin Frimpong Martin Ove Roseth Veton Berisha Bayern Münih 2 eksik Jamal Musiala Tarek Buchmann

Viking kadrosunda Anders Baertelsen (Sakat - Ayağından Sakat), Sondre Bjorshol (Sakat - Diz Sakatlığı), Kelvin Frimpong (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı), Martin Ove Roseth (Sakat - Diz Sakatlığı) ve Veton Berisha (Sakat - Uyluk Sakatlığı) yer almıyor.

Bayern Münih kadrosunda Jamal Musiala (Sakat - Adale Problemi) ve Tarek Buchmann (Sakat - Diz Sakatlığı) yer almıyor.

Lig Performansıyla Öne Çıkan Oyuncular Harry Kane Bayern Münih 3 Gol 3 Asist Michael Olise Bayern Münih 4 Gol 1 Asist Ismael Saibari Bayern Münih 2 Gol 2 Asist Jamal Musiala Bayern Münih 1 Gol 1 Asist

Bayern Münih kadrosunda en çok gol atan oyuncu 4 golle Michael Olise, en çok asist yapan oyuncu 3 asistle Harry Kane.