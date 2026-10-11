Viking - Bayern Münih Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler

Viking ve Bayern Münih, 13 Ekim 2026 saat 22:00'de Lyse Arena'da karşı karşıya geliyor.
Viking, Bayern Münih ile Şampiyonlar Ligi’nde karşılaşıyor. İki takım da farklı liglerdeki son maçlarında başarılı sonuçlar elde etti.
Viking (Şampiyonlar Ligi) son 3 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alırken 6 gol atıp 6 gol yedi. (Norveç Eliteserien) son 5 maçta 4 galibiyet ve 1 beraberlik alırken 16 gol atıp 3 gol yedi.
Bayern Münih (Şampiyonlar Ligi) son 1 maçta 1 galibiyet alırken 5 gol atıp 0 gol yedi. (Almanya Bundesliga Ligi) son 5 maçta 3 galibiyet ve 2 beraberlik alırken 16 gol atıp 4 gol yedi.
Viking, Norveç Eliteserien'deki son 5 maçında 4 galibiyet ve 1 beraberlik elde ederek göz doldurdu. Bayern Münih ise Almanya Bundesliga Ligi'nde son 5 maçında 3 galibiyet ve 2 beraberlik ile oyununu sürdürüyor.
Viking kadrosunda Anders Baertelsen (Sakat - Ayağından Sakat), Sondre Bjorshol (Sakat - Diz Sakatlığı), Kelvin Frimpong (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı), Martin Ove Roseth (Sakat - Diz Sakatlığı) ve Veton Berisha (Sakat - Uyluk Sakatlığı) yer almıyor.
Bayern Münih kadrosunda Jamal Musiala (Sakat - Adale Problemi) ve Tarek Buchmann (Sakat - Diz Sakatlığı) yer almıyor.
Bayern Münih kadrosunda en çok gol atan oyuncu 4 golle Michael Olise, en çok asist yapan oyuncu 3 asistle Harry Kane.
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