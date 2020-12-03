Vikings final sezonundan heyecan verici fragman

Vikings 6. sezon devamı ve final sezonu History Channel’dan önce Amazon’da yayınlanacak. The Vikings 6. sezon kalan son 10 bölümü konu alan heyecan verici yeni bir fragman yayınlandı.

VİKİNGS 6. SEZON İLE DESTAN SONA ERİYOR

Vikings yaratıcısı, yönetici yapımcı ve tek yazar Michael Hirst, "Muazzam Viking destanımız sona eriyor. Ancak, tüm zamanların en sevdiğim bölümlerinden bazılarını izleme şansınız olmadan önce değil. Prime Video, serinin finalini önce bir akış izleyicisine benzersiz bir şekilde sunacak. Şaşırmaya ve yol boyunca birçok sürpriz yaşamaya hazırlanın. Ve eğer dökecek gözyaşınız varsa, onları dökmeye de hazırlıklı olun." dedi.

Vikings 6. sezon ilk 10 bölümü bu yılın başlarında History'de yayınlandı. Vikings sona eriyor olsa da Hirst, İskandinav savaşçılarının dünyasını keşfetmeyi bitirmedi. Geçen yıl Hirst ve Jeb Stuart'ın, orijinal gösterinin bitiminden 100 yıl sonra geçecek olan Netflix devam filmi “Vikings: Valhalla” için bir araya geldiği duyuruldu. Ayrıca; bu haftanın başlarında Hirst'ün, hıyarcıklı veba salgını sırasında 1665'te Londra'da geçen bir dizi üzerinde çalıştığı da bildirildi.



