Vikings: Valhalla dizisinin 3. sezonundan ilk fragman yayınlandı! Tanıtımı bile hayranlarını heyecanlandırmaya yetti

Yaratıcılığını Jeb Stuart’ın üstlendiği Vikings destanının üçüncü sezonu serinin finali olacak. 11. yüzyılda başlayan ve yaşamış en ünlü Vikinglerden Leif Eriksson, Freydsi ve Norveç prensi Harald Sigurdsson gibi karakterlerin epik maceralarını anlatan serinin final sezonu 11 Temmuz'da Netflix'te yayınlanacak.

VIKINGS: VALHALLA 3. SEZON KONUSU

Fragmanda Konstantinopolis'ten Grönland'a kadar her şeyin ön izlemesi yapılıyor ve yeni karakterler tanıtılıyor. Vikingler yeni bir vatan arayışı içinde her zamankinden daha ileri gidecekler ama bunu yapmadan önce küçük bir hesaplaşma yapmak zorunda kalacaklar. Önümüzde Stamford Köprüsü Savaşı ve Viking Çağı'nın geleceği var.

Efsaneler öyle çabuk sona ermez. Vikings: Valhalla 3. sezon 11 Temmuz'da sadece Netflix'te. pic.twitter.com/ej53RzjXEa — Netflix Türkiye (@netflixturkiye) June 12, 2024







