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    4. Vikings: Valhalla dizisinin 3. sezonundan ilk fragman yayınlandı! Tanıtımı bile hayranlarını heyecanlandırmaya yetti

    Vikings: Valhalla dizisinin 3. sezonundan ilk fragman yayınlandı! Tanıtımı bile hayranlarını heyecanlandırmaya yetti

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    13.06.2024 15:26
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    Vikings: Valhalla'nın heyecanla beklenen 3. sezonu için adeta geri sayım başladı. 11 Temmuz'da seyircisiyle bulaşacak olan dizinin 3. sezon fragmanı paylaşıldı. Fragman sosyal medyada gündem olurken hayranlarını heyecanlandırdı.

    Vikings: Valhalla dizisinin 3. sezonundan ilk fragman yayınlandı! Tanıtımı bile hayranlarını heyecanlandırmaya yetti

    Yaratıcılığını Jeb Stuart’ın üstlendiği Vikings destanının üçüncü sezonu serinin finali olacak. 11. yüzyılda başlayan ve yaşamış en ünlü Vikinglerden Leif Eriksson, Freydsi ve Norveç prensi Harald Sigurdsson gibi karakterlerin epik maceralarını anlatan serinin final sezonu 11 Temmuz'da Netflix'te yayınlanacak.

    VIKINGS: VALHALLA 3. SEZON KONUSU

    KAPAK1

    Fragmanda Konstantinopolis'ten Grönland'a kadar her şeyin ön izlemesi yapılıyor ve yeni karakterler tanıtılıyor. Vikingler yeni bir vatan arayışı içinde her zamankinden daha ileri gidecekler ama bunu yapmadan önce küçük bir hesaplaşma yapmak zorunda kalacaklar. Önümüzde Stamford Köprüsü Savaşı ve Viking Çağı'nın geleceği var.


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