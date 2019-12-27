Viktoria Odintcova, Cristiano Ronaldo'yu ifşa etti

Dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo ile ilgili çıkan haber İngiltere'de gündeme oturdu.

''RONALDO SÜREKLİ BANA MESAJ ATIYOR''

Rus model Viktoria Odintcova, İngiliz basınına yaptığı açıklamada Cristiano Ronaldo’nun kendisine sosyal medyadan özelden mesajlar attığını açıkladı.

Portekizli yıldızın sürekli kendisine tanışmak istediğine dair mesajlar attığını öne süren Rus manken, hepsini sildiğini ve hiçbirine cevap vermediğini söyledi.

NEYMAR VE HAMILTON DA PEŞİNDE

Viktoria Odintcova, Ronaldo dışında Neymar ve Formula 1 pilotu Luis Hamilton’un da kendisine sosyal medyadan tanışmak için mesajlar attıklarını söyledi.

