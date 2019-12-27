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  4. Viktoria Odintcova, Cristiano Ronaldo'yu ifşa etti

Viktoria Odintcova, Cristiano Ronaldo'yu ifşa etti

emre Kurtulmuş emre Kurtulmuş
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Ünlü Rus model Viktoria Odintcova, Cristiano Ronaldo'nun kendisine sürekli olarak mesaj attığını iddia etti. İngiliz basınına konuşan Odintcova, Ronaldo'nun yanı sıra Neymar ve Luis Hamilton'ın da kendisiyle tanışmaya çalıştığını ileri sürdü.

Dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo ile ilgili çıkan haber İngiltere'de gündeme oturdu.

''RONALDO SÜREKLİ BANA MESAJ ATIYOR''

Rus model Viktoria Odintcova, İngiliz basınına yaptığı açıklamada Cristiano Ronaldo’nun kendisine sosyal medyadan özelden mesajlar attığını açıkladı.

Portekizli yıldızın sürekli kendisine tanışmak istediğine dair mesajlar attığını öne süren Rus manken, hepsini sildiğini ve hiçbirine cevap vermediğini söyledi.

NEYMAR VE HAMILTON DA PEŞİNDE

Viktoria Odintcova, Ronaldo dışında Neymar ve Formula 1 pilotu Luis Hamilton’un da kendisine sosyal medyadan tanışmak için mesajlar attıklarını söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
Viktoria Odintcova Cristiano Ronaldo neymar

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