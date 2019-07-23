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Viktoria Plzen 0 - 0 Olympiakos (Başakşehir'in rakibi kim olacak?)

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR HABERLERİ  | 23.07.2019 22:37 | Son Güncelleme

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Viktoria Plzen ile Olympiakos, Çekya'da golsüz berabere kaldı. Temsilcimiz Başakşehir'in 3. ön elemedeki rakibi rövanş mücadelesi sonrası belli olacak.

Viktoria Plzen 0 - 0 Olympiakos (Başakşehir'in rakibi kim olacak?)

Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Medipol Başakşehir'in rakibi olmak için mücade eden iki takım, Doosan Arena'da karşı karşıya geldi. İki takım da girdikleri gol pozisyonlarını gole çeviremeyince, mücadele 0-0 sona erdi.

İkinci maçta Çekya ekibi, maçı kazanması veya mücadelenin gollü beraberlikle bitmesi halinde tur atlayacak. Olympiakos'un kazanması halinde Yunan ekibi tur atlayacakken, golsüz beraberlikte ise mücadelede uzatma dakikalarına gidecek.

Yunan ekibinde, geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'de forma giyen Mathieu Valbuena, 57 dakika sahada kaldı. Turuncu lacivertlilerin rakibini belirleyecek rövanş karşılaşması 30 Temmuz Salı günü TSİ 21.30'da Yunanistan'ın Atina şehrinde oynanacak.

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