UEFA Avrupa Ligi Viktoria Plzen Perşembe 20:45 Benfica

Viktoria Plzen ile Benfica, 26 Kasım 2026 saat 20:45'te Doosan Arena'da UEFA Avrupa Ligi karşılaşmasında buluşuyor.

Karşılaşma, iki takım için önemli bir mücadele niteliğinde. Viktoria Plzen, son zamanlarda zayıf bir form çizgisi sergiliyor.

Takımların güncel form bilgileri Viktoria Plzen tüm kulvarlar Bohemians 1905 1-2 Viktoria Plzen Çekya 1. Ligi G

Viktoria Plzen 1-1 Sparta Prag Çekya 1. Ligi B

Lillestrom 0-1 Viktoria Plzen UEFA Avrupa Ligi G

Banik Ostrava 0-4 Viktoria Plzen Çekya 1. Ligi G

Vysocina Jihlava 1-6 Viktoria Plzen Çekya Kupası G Benfica tüm kulvarlar Uniao Torreense 1-3 Benfica Portekiz Kupası G

Estrela da Amadora 2-3 Benfica Portekiz Süper Ligi G

Benfica 3-1 Lech Poznan UEFA Avrupa Ligi G

Benfica 1-0 Alverca Portekiz Süper Ligi G

Benfica 4-1 Gil Vicente Portekiz Lig Kupası G

Maç öncesi değerlendirme

Viktoria Plzen, son 5 UEFA Avrupa Ligi maçında yalnızca 1 galibiyet aldı. Buna karşın Benfica, aynı zamanda son 5 maçında 5 galibiyet elde etti. Bu form durumu, Benfica'nın daha güçlü bir çizgide olduğunu gösteriyor.

Eksik Oyuncular Viktoria Plzen 2 eksik Vaclav Jemelka Marian Tvrdon Benfica 1 eksik Leandro Barreiro

Viktoria Plzen kadrosunda Vaclav Jemelka (Sakat - Diz Sakatlığı) ve Marian Tvrdon (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı) yer almıyor.

Benfica kadrosunda Leandro Barreiro (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı) yer almıyor.