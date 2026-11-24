Viktoria Plzen ile Benfica, 26 Kasım 2026 saat 20:45'te Doosan Arena'da UEFA Avrupa Ligi karşılaşmasında buluşuyor.
Karşılaşma, iki takım için önemli bir mücadele niteliğinde. Viktoria Plzen, son zamanlarda zayıf bir form çizgisi sergiliyor.
Viktoria Plzen, son 5 UEFA Avrupa Ligi maçında yalnızca 1 galibiyet aldı. Buna karşın Benfica, aynı zamanda son 5 maçında 5 galibiyet elde etti. Bu form durumu, Benfica'nın daha güçlü bir çizgide olduğunu gösteriyor.
Viktoria Plzen kadrosunda Vaclav Jemelka (Sakat - Diz Sakatlığı) ve Marian Tvrdon (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı) yer almıyor.
Benfica kadrosunda Leandro Barreiro (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı) yer almıyor.
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