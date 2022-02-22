Villarreal Juventus maçı için heyecan dorukta. Şampiyonlar Ligi son 16 Turu kapsamında kozlarını paylaşacak olan Villarreal ile Juventus maçı öncesi internet kullanıcıları araştırmalarına hız verdi. Bu kapsamda Villarreal Juventus maçı ne zaman, saat kaçta? Villarreal Juventus maçı hangi kanalda? sorularının yanıtı merak konusu oldu. Villarreal Juventus maçına ilişkin ayrıntıları sizler için derledik.

VİLLARREAL JUVENTUS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Villarreal ile Juventus 22 Şubat Salı (bugün) saat 23:00'de karşı karşıya gelecek. Alman hakem Daniel Siebert'in yöneteceği Villarreal Juventus karşılaşması naklen yayınlanacak.

VİLLARREAL JUVENTUS MAÇI HANGİ KANALDA?

Villarreal - Juventus maçı bu gece Exxen platformunda canlı yayımlanacak. Maçı izleyebilmek için platforma üye olmak gerekiyor.

