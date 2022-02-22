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Villarreal Juventus maçı ne zaman, saat kaçta? Villarreal Juventus maçı hangi kanalda?

22.02.2022 19:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Villarreal Juventus maçı için geri sayım başladı. Şampiyonlar Ligi son 16 Turu heyecanı sürüyor. Villarreal sahasında Juventus'u konuk edecek. Peki Villarreal Juventus maçı ne zaman, saat kaçta? Villarreal Juventus maçı hangi kanalda? İşte Villarreal Juventus maçı ile ilgili detaylar...

Villarreal Juventus maçı ne zaman, saat kaçta? Villarreal Juventus maçı hangi kanalda?

Villarreal Juventus maçı için heyecan dorukta. Şampiyonlar Ligi son 16 Turu kapsamında kozlarını paylaşacak olan Villarreal ile Juventus maçı öncesi internet kullanıcıları araştırmalarına hız verdi. Bu kapsamda Villarreal Juventus maçı ne zaman, saat kaçta? Villarreal Juventus maçı hangi kanalda? sorularının yanıtı merak konusu oldu. Villarreal Juventus maçına ilişkin ayrıntıları sizler için derledik.

VİLLARREAL JUVENTUS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Villarreal ile Juventus 22 Şubat Salı (bugün) saat 23:00'de karşı karşıya gelecek. Alman hakem Daniel Siebert'in yöneteceği Villarreal Juventus karşılaşması naklen yayınlanacak.

VİLLARREAL JUVENTUS MAÇI HANGİ KANALDA?

Villarreal - Juventus maçı bu gece Exxen platformunda canlı yayımlanacak. Maçı izleyebilmek için platforma üye olmak gerekiyor.

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Anahtar Kelimeler:
Juventus
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