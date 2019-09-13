Vin Diesel'dan yeni Fast & Furious 9 paylaşımı

Heyecanla beklenen "Fast & Furious 9" setinden yeni bir kamera arkası videosu paylaşıldı. Çekimleri son sürat devam eden "Fast & Furious 9" seti, Edinburgh’da serinin hayranları tarafından kuşatılmış durumda. Videoyu filmin başrol oyuncusu Vin Diesel kendi Instagram hesabından paylaştı. Serinin baş karakteri Dom rolüyle özdeşleşen Diesel paylaştığı videoyla, Edinburgh setinde neler olduğunu kısaca hayranlarına gösterdi. Vin Diesel'ın bugünkü sahnesi Old Town'daki işlek Royal Mile caddelerinde gerçekleşti. Diesel aracılığıyla gelen videoda, polis arabaları ateş ederken siyah bir araba kareye giriyor ve ani bir frenle duruyor. Sahnenin çekimi bittiği zaman çevrede toplanmış olan kalabalık da kadraja yansıyor.
Dünya çapında izlenme rekorları kıran aksiyon filmi Fast & Furious'un merakla beklenen yeni filmi "Fast & Furious 9" filminin yönetmen koltuğuna bir kez daha 2006'daki Hızlı ve Öfkeli: Tokyo Yarışı filminden başlayarak bugüne kadarki filmlerini de yöneten Justin Lin oturuyor. Filmin senaryosunu Daniel Casey ve Chris Morgan kaleme alıyor.
Vin Diesel, Michelle Rodriguez, Jordana Brewster, Lucas Black ve Tyrese Gibson gibi isimler dokuzuncu film için geri dönüyor. 9. devam filminin kadrosuna WWE şampiyonu John Cena, Finn Cole, Vinnie Bennett ve Anna Sawai de boy gösterecek. Cena'nın rolünün kötü adam olmaya yakın olduğu belirtilmişti. Hızlı ve Öfkeli 8'de Deckard ve Owen Shaw'ın annesi Magdalene Shaw olarak seyirci karşısına çıkan usta oyuncu Helen Mirren ve filmin kötü karakteri olan Cipher'ı canlandıran güzel yıldız Charlize Theron da devam filminde boy gösterecek.
Merakla beklenen "Fast & Furious 9" filminin ülkemizdeki izleyicileriyle 22 Mayıs 2020 tarihinde buluşması bekleniyor.
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