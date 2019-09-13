Vin Diesel'dan yeni Fast & Furious 9 paylaşımı

Heyecanla beklenen "Fast & Furious 9" setinden yeni bir kamera arkası videosu paylaşıldı. Çekimleri son sürat devam eden "Fast & Furious 9" seti, Edinburgh’da serinin hayranları tarafından kuşatılmış durumda. Videoyu filmin başrol oyuncusu Vin Diesel kendi Instagram hesabından paylaştı. Serinin baş karakteri Dom rolüyle özdeşleşen Diesel paylaştığı videoyla, Edinburgh setinde neler olduğunu kısaca hayranlarına gösterdi. Vin Diesel'ın bugünkü sahnesi Old Town'daki işlek Royal Mile caddelerinde gerçekleşti. Diesel aracılığıyla gelen videoda, polis arabaları ateş ederken siyah bir araba kareye giriyor ve ani bir frenle duruyor. Sahnenin çekimi bittiği zaman çevrede toplanmış olan kalabalık da kadraja yansıyor.

Dünya çapında izlenme rekorları kıran aksiyon filmi Fast & Furious'un merakla beklenen yeni filmi "Fast & Furious 9" filminin yönetmen koltuğuna bir kez daha 2006'daki Hızlı ve Öfkeli: Tokyo Yarışı filminden başlayarak bugüne kadarki filmlerini de yöneten Justin Lin oturuyor. Filmin senaryosunu Daniel Casey ve Chris Morgan kaleme alıyor.