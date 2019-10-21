Vin Diesel’li Bloodshot’tan beklenen fragman geldi

Vin Diesel'ın başrolünde yer aldığı süper kahraman filmi Bloodshot'tan beklenen ilk fragman geldi. Fantezi ve aksiyon türlerini buluşturan Valiant Comics çizgi romanı Bloodshot filminin yönetmen koltuğunda Dave Wilson oturuyor. Film, aynı zamanda Dave Wilson’un ilk yönetmenlik denemesi olma özelliğini taşıyor.

“Bloodshot”, Vin Diesel'ın hayat verdiği Ray Garrison adında ölüp dirilen bir adamın nanoteknoloji ile ölüm makinesi haline gelmesini konu ediniyor. Kendini iyileştirebilme, şekil değiştirebilme ve hatta teknolojik aletleri kontrol edebilme gibi yeteneklere sahip olan Ray, yaşadığı hafıza kaybı sebebiyle hayata adapte olmakta zorluk yaşarken, kendisi gibi üstün teknolojik yeteneklerle donatılmış bir askeri ekip olan Chainsaw üyeleri, bu süreçte ona yardımcı oluyor.

Bloodshot filminin başrolünde yer alan Yeni Nesil Ajan, Riddick ve Fast and Furious gibi serilerin başarılı oyuncusu Vin Diesel'ın yanı sıra, Sam Heughan, Toby Kebbell, Jóhannes Haukur Jóhannesson, Siddharth Dhananjay ve Lamorne Morris gibi isimler var.

Bloodshot filminin ülkemizde 21 Şubat 2020 tarihinde vizyona girmesi bekleniyor.



