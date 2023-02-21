Vincent Aboubakar da sessiz kalmadı! Depremzede Semih'e imzalı forma verdi...

Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen depremlerden etkilenen çocuklar için spor camiasının destekleri sürüyor. Beşiktaşlı futbolcu Vincent Aboubakar da afetzede siyah-beyazlı taraftar Semih’e imzalı forma gönderdi.

"SEMİH VE AİLESİNE DUALARIMI İLETİYORUM"

Kulübün sosyal medya hesabına açıklama yapan 31 yaşındaki oyuncu, “Herkesi çok fazla etkileyen çok zor zamanlardan geçiyoruz. Türk halkının dayanışmaya ve yardımlaşmaya ihtiyacı var. Bizde bu dayanışmanın ve yardımın bir parçası olmak için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Depremden etkilenen Semih’e ve ailesine dualarımı iletiyorum. Umarım her şey onlar için iyi olur. Bu formayı da onun adına imzalıyorum” ifadelerini kullandı.





