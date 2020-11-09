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Vincent Aboubakar, sezona yine tutuk başladı

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 09.11.2020 11:18 | Son Güncelleme

Beşiktaş'ın santrforu Vincent Aboubakar, sezona yine tutuk başladı Aboubakar, siyah-beyazlı formayla 5 maçta bir gol attı - Beşiktaş'ta 2016-2017 sezonunda da forma giyen Aboubakar, söz konusu sezonun ilk 5 maçında fileleri havalandıramamıştı.

Vincent Aboubakar, sezona yine tutuk başladı

Süper Lig'de oynadığı 7 maçta 10 puan toplayabilen Beşiktaş'ta Kamerunlu santrfor Vincent Aboubakar, siyah-beyazlı formayla sezona yine tutuk başladı. Siyah-beyazlı ekipte 2016-2017 sezonunda kiralık olarak oynayan Aboubakar, söz konusu sezonda olduğu gibi 2020-2021'in ilk maçlarında takımına katkı vermekte zorlandı.

Bu sezon Süper Lig'deki 5 maçta 373 dakika süre alan Kamerunlu golcü, fileleri sadece bir kez havalandırabildi. Bu sezonki ilk gol sevincini Yukatel Denizlispor maçında yaşayan Aboubakar; Gaziantep FK, Yeni Malatyaspor, Gençlerbirliği ve İttifak Holding Konyaspor maçlarını da boş geçti. Aboubakar, ligde istediği sonuçları alamayan Beşiktaş'ın kritik haftalardaki başarısı için formunu artırmaya çalışacak.

2016 -2017 SEZONUNA KÖTÜ BAŞLADI, İYİ BİTİRDİ

Beşiktaş'ta 2016-2017'de kiralık olarak forma giyen Aboubakar, söz konusu sezona da kötü başlamıştı. Siyah-beyazlı formayla 2016-2017'de görev aldığı ilk 5 maçta gol atmayı başaramayan Aboubakar, lig, Avrupa ve Türkiye Kupası olmak üzere sezonun ilk bölümünü 7 golle tamamlayabilmişti. Aboubakar, 2016-2017 sezonun ikinci yarısında ise başka bir görüntüye girmiş ve attığı gollerle taraftarların beğenisini kazanmıştı.

Söz konusu sezonun ikinci yarısındaki lig maçlarında fileleri 9 kez havalandıran Aboubakar, Avrupa kupalarında ise 3 defa gol sevinci yaşadı.

KAYNAK: AA
FOTOĞRAF: AA

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