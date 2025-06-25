Vincent Aboubakar Türkiye'den kopamıyor! Golcü isim Süper Lig ekibi için geri dönüyor...

Son olarak Süper Lig'de Hatayspor forması giyen Vincent Aboubakar için yeniden Türkiye yolu gözüktü.

İSTANBUL'A GELİYOR

Bonservisi elinde bulunan 33 yaşındaki golcü, Süper Lig'in yeni ekiplerinden Kocaelispor ile transfer görüşmeleri yapmak üzere önümüzdeki günlerde İstanbul’da olacak.

LİGE DAMGA VURMUŞTU

Vincent Aboubakar, Beşiktaş formasıyla geçirdiği sezonlarda Süper Lig’e damga vurmuş ve önemli başarılara imza atmıştı. 2024 yazında Siyah-Beyazlılar’dan ayrıldıktan sonra Hatayspor’un yolunu tutan Kamerunlu yıldız, burada beklentilerin altında kalmıştı.

8 GOL ATTI, 2 ASİST YAPTI

Geride kalan sezonda Hatayspor formasıyla 28 resmi maça çıkan Aboubakar, bu karşılaşmaların 22’sinde ilk 11’de sahaya çıktı. Toplamda 2092 dakika görev yapan tecrübeli golcü, 8 gol ve 2 asistle takımına skor katkısı yaptı.