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Vincent Aboubakar Türkiye'den kopamıyor! Golcü isim Süper Lig ekibi için geri dönüyor...

Süper Lig’de geçtiğimiz sezon Hatayspor forması giyen Vincent Aboubakar, İstanbul’a transfer görüşmeleri için geliyor. Kamerunlu yıldız, Süper Lig'in yeni ekibiyle masaya oturacak. İşte detaylar...

Vincent Aboubakar Türkiye'den kopamıyor! Golcü isim Süper Lig ekibi için geri dönüyor...
Berker İşleyen

Son olarak Süper Lig'de Hatayspor forması giyen Vincent Aboubakar için yeniden Türkiye yolu gözüktü.

İSTANBUL'A GELİYOR

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Bonservisi elinde bulunan 33 yaşındaki golcü, Süper Lig'in yeni ekiplerinden Kocaelispor ile transfer görüşmeleri yapmak üzere önümüzdeki günlerde İstanbul’da olacak.

LİGE DAMGA VURMUŞTU

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Vincent Aboubakar, Beşiktaş formasıyla geçirdiği sezonlarda Süper Lig’e damga vurmuş ve önemli başarılara imza atmıştı. 2024 yazında Siyah-Beyazlılar’dan ayrıldıktan sonra Hatayspor’un yolunu tutan Kamerunlu yıldız, burada beklentilerin altında kalmıştı.

8 GOL ATTI, 2 ASİST YAPTI

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Geride kalan sezonda Hatayspor formasıyla 28 resmi maça çıkan Aboubakar, bu karşılaşmaların 22’sinde ilk 11’de sahaya çıktı. Toplamda 2092 dakika görev yapan tecrübeli golcü, 8 gol ve 2 asistle takımına skor katkısı yaptı.

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