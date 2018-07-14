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Vincent Janssen Fenerbahçe'ye geri dönüyor

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 14.07.2018 10:21 | Son Güncelleme

Fenerbahçe yönetimi, geçen sezon sakatlığı nedeniyle beklenen katkıyı veremese de Vincent Janssen ile yeniden anlaşma sağladı. Tottenham’la arada çok ufak pürüzler kaldı.

Vincent Janssen Fenerbahçe'ye geri dönüyor

Fernandao ile yollarını ayıran, Soldado'nun da sakatlanmasıyla forvetsiz kalan Fenerbahçe'de beklenen forvet takviyesi geliyor.

COCU ALINMASINI TALEP ETTİ

Sarı-Lacivertliler geçtiğimiz sezon kiralık olarak forma giyen Vincent Janssen'i yeniden kadrosina katıyor. Yaşadığı sakatlık nedeniyle beklenen katkıyı yapamamasına rağmen teknik direktör Cocu'nun isteği sonrası Tottenham Hotspur'la masaya oturan Fenerbahçe büyük oranda anlaşma sağladı. Janssen de yeniden Sarı-Lacivertli formayı giymek istiyor.

YİNE OPSİYON OLMAYACAK

Alınan bilgilere göre 24 yaşındaki forvet yeniden 1 yıllığına kiralanacak. Tottenham bu kez de satın alma opsiyonunu vermeyecek. (TAKVİM)

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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Spor Toto Süper Lig Vincent Janssen

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
ekonomik çöküşün spora yansımaları..klüplerde batmış yada beceriksiz iş bilmez sadece devleti soyarak servet kazanmış zengin olmuş;aslında önüne gütsün diye 3 koyun versen akşama 2 sini yitirecek kadar becersiz; şımarık; lafta yöneticiler tarafından batırılmış..
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