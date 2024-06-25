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Vincenzo Montella'dan Çekya maçı öncesi Arda Güler için flaş açıklama! "Kararı ben vermedim"

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
25.06.2024 19:36
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A Milli Takım teknik direktörü Vincenzo Montella, Çekya maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında açıklamalarwda bulundu. Montella açıklamasında Arda Güler hakkında da dikkat çeken ifadeler kullandı. İşte detaylar...

Vincenzo Montella'dan Çekya maçı öncesi Arda Güler için flaş açıklama! "Kararı ben vermedim"

EURO 2024 F Grubu üçüncü maçında oynanacak Çekya maçı öncesi A Milli Takım teknik direktörü Vincenzo Montella, basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Özellikle son günlerde Arda Güler'i ilk 11'de oynatmaması ve antrenmanda yaşanan olaylarla gündeme gelen Montella, genç yıldız için dikkat çeken ifadeler kullandı.

"UZUN SÜRE ALABİLECEK DURUMDA DEĞİL"

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"Arda çok uzun süre alabilecek durumda değil. Bir önceki maça çıkmasına ben karar vermedim, doktorumuz ve personelimiz karar verdi. Risk almadan oynayabileceği bir süre vardı ve o kadar oynadı. Arda'yı riske etmemek adına 2 gündür belli antrenmanları yapıyor."

''DESTEKLEMEK LAZIM''

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"Gerçek taraftarlarımız ilk düdükten, son düdüğe kadar bizi destekleyecektir. Eleştirenlere hatırlatmak isterim ki bu bizim ülkemiz. Başka bir milli takım yok. Bu takım Türkiye'yi temsil ediyor. Bu çocuklar bizim yüzümüzü güldürdü ve desteklemek lazım."

''BASKI İŞİMİZİN PARÇASI''

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"30 yılı aşkın süredir baskı altındayım. Baskı bizim işimizin parçasıdır. Pozitif bir baskı bu. Biz pozitif bir başarı elde etmek için çabalıyoruz. Amacımız gruptan çıkmak. Yarın önemli bir fırsatımız var. İş bize kalmış durumda."

'BİZ TEK VÜCUT OLDUK''

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"Milli takımda 12-13 yıldır bulunan oyuncular, bize bu takımın parçası oldukları en iyi takım olduklarını söylüyorlar. Biz tek vücut olduk ve dikkatimizin dağılmasına izin vermeyeceğiz. Biz başka takımların sonuçlarına bel bağlamış değiliz."

ALTAY BAYINDIR SÖZLERİ

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"Altay Bayındır bu sezon çok az oynamış olmasına rağmen Portekiz maçında neden Uğurcan Çakır oynamadı?"

"Antipatik bir cevap vermek istemiyorum ama daha az süre almış oyuncularımız da var mevcut kadroda. Bunu sadece Altay için söylemek doğru değil."

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