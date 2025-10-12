Vincenzo Montella'dan Dünya Kupası açıklaması! "Direkt mi gideriz yoksa play-off üzerinden gideriz..."

Bulgaristan'ı 6-1 gibi farklı bir skorla geçen milli takımımız Dünya Kupası için önemli bir avantaj yakaladı. Maçın ardından konuşan Montella, Dünya Kupası'na katılım durumumuz hakkında konuştu.

"DİREKT RAKİPLERİMİZLE GOL AVERAJINI SIFIRLADIK"

Vincenzo Montella, "Çok zorlu bir deplasmana geldik. İlk yarı skor 1-1'di. Öne geçtiğimiz maçta bir anlığına değişti ama ikinci yarıda istediğimiz sonucu alabilmek için hırslıydık. Çok mutluyuz böyle bir galibiyet aldığımız için. Bugün başka ilkler de var. Zeki ilk golünü attı, Hakan'ın 100. maçı. Kenan da özellikle resmi maçlarda ilk dublesi milli takım formasıyla. Bu ilkler için çok mutluyuz. Direkt rakiplerimizle gol averajını sıfırladık. Gürcistan maçı bizim için çok önemli. Direkt rakibimiz. O maça bugünden itibaren hazırlanmaya başlayacağız." dedi.

"DÜNYA KUPASI'NDA OLMAK İSTİYORUZ"

Vincenzo Montella, "Dünya Kupası'na direkt mi gideriz yoksa play-off üzerinden gideriz bunu sahada göreceğiz. Ne olursa olsun, Dünya Kupası'nda olmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.