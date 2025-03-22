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Vincenzo Montella'dan Dünya Kupası hayali!

Sercan Özdoğan Sercan Özdoğan Spor Editörü
22.03.2025 20:59
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UEFA Uluslar Ligi play-off turu rövanş maçında Macaristan ile kozlarını paylaşacak olan A Milli Takım'da teknik direktör Vincenzo Montella, düzenlenen basın toplantısında konuştu.

Vincenzo Montella'dan Dünya Kupası hayali!

İŞTE VICENZO MONTELLA'NIN SÖZLERİ:

"Ufak bir avantajımız var, tehlikeli bir rakiple karşı karşıya olduğumuzu biliyoruz. Tuzağa düşmek istemiyoruz. Hem defansif hem de ofansif anlamda iyi bir maç ortaya koymak istiyoruz. En iyi performansımızı vermek için elimizden gelen her şeyi yapacağız.

EN İYİ ŞEKİLDE SAHADA OLACAĞIZ

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Bizim belli bir stratejilerimiz var. En iyi şekilde onları oynayacağız. En iyi şekilde sahada olacağız. Bugüne kadar en iyi şekilde nasıl katkı sağlayabilirim diye düşünüyorum.

DÜNYA KUPASI HAYALİMİZ VAR

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Dünya Kupası hayalimiz var. Bu hayal için elimizden geleni yapacağız. ünya Kupası'na gitmek için muazzam bir performans koymanız gerekiyor. Zamanı geldiğinde, maksimum beklentilerle maksimum performans göstermeye çalışarak o hayale kavuşmak istiyoruz. Ben oraya gidebileceğimizi hayal etmek istiyorum. Bu hayali beslemek için de elinizde ne varsa en iyisini yapmak zorundasınız."

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spor Vincenzo Montella a milli takım
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