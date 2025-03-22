Vincenzo Montella'dan Dünya Kupası hayali!

İŞTE VICENZO MONTELLA'NIN SÖZLERİ:

"Ufak bir avantajımız var, tehlikeli bir rakiple karşı karşıya olduğumuzu biliyoruz. Tuzağa düşmek istemiyoruz. Hem defansif hem de ofansif anlamda iyi bir maç ortaya koymak istiyoruz. En iyi performansımızı vermek için elimizden gelen her şeyi yapacağız.

EN İYİ ŞEKİLDE SAHADA OLACAĞIZ

Bizim belli bir stratejilerimiz var. En iyi şekilde onları oynayacağız. En iyi şekilde sahada olacağız. Bugüne kadar en iyi şekilde nasıl katkı sağlayabilirim diye düşünüyorum.

DÜNYA KUPASI HAYALİMİZ VAR

Dünya Kupası hayalimiz var. Bu hayal için elimizden geleni yapacağız. ünya Kupası'na gitmek için muazzam bir performans koymanız gerekiyor. Zamanı geldiğinde, maksimum beklentilerle maksimum performans göstermeye çalışarak o hayale kavuşmak istiyoruz. Ben oraya gidebileceğimizi hayal etmek istiyorum. Bu hayali beslemek için de elinizde ne varsa en iyisini yapmak zorundasınız."