Vincenzo Montella'dan maç sonunda sürpriz istek! "Türk takımlarından ricada bulunuyorum..."

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu 6. ve son maçında A Milli Futbol Takımı, La Cartuja Stadyumu’nda karşı karşıya geldiği İspanya ile 2-2 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, "Bu maç beni çok fazlasıyla gururlandırıyor, maç sonunda futbolcularımızla konuşurken kendilerine teşekkür ettim, fazlasıyla büyük fedakarlık, acayip bir mücadele gösterdiler. Belki size söylemiştim ama onlara da söylemiştim, kim oynarsa oynasın rekabet yüzdemiz yüksek bir takımız. O yüzden böyle bir performans vereceğimizden emindik. Sonucu da gerçekten canı gönülden kabul ediyoruz, sonuna kadar denedik olmadı, galip de gelebilirdik, bu beraberlikle iyi bir performans sonrasında mutlu ayrılıyoruz" şeklinde konuştu.

"TÜRK TAKIMLARINDAN RİCADA BULUNUYORUM"

Tüm düşüncelerinin mart ayındaki play-off’lar olduğunun vurgulayan Montella, "21, 17 ve 19 Yaş Altı takımlarımız da başarılı bir dönemden geçiyor bu beni mutlu ediyor. Özellikle maça gelirken 21 Yaş Altı takımımızın galip gelmesi beni çok mutlu etti. Kamptan önce iki oyuncularını almıştım, onlara karşı ne kadar hassas olduğumu herkes biliyor. Şimdi her şeyi sıfırlamamız gerekiyor ve mart ayı için en iyi konsantrasyonumuzla çalışmalarımıza devam edeceğiz. Mart ayında hep birlikte büyük bir hayalin peşinde koşacağız. Belki bir ricada bulanabilirim, mart ayında kulüplerle konuşarak bir maç eksik oynatıp, futbolcularımızla birkaç gün fazladan çalışma şansımız olursa bu konuda herkes katkıda bulunursa çok sevinirim" diye konuştu.

ÖVE ÖVE BİTİREMEDİ

Zor günlerden geçen futbolcular için mutlu olduğunu ifade eden İtalyan teknik adam, "Özellikle Salih uzun zamandır kendi kulübünde istediği gibi oynamıyordu, inanılmaz bir maç çıkardı. kendisiyle gurur duyuyorum. Orkun belki kendi kulübünde oynuyor ama zor bir dönemden geçtiğini biliyoruz, bugün inanılmaz bir karakter koydu ve ne kadar kaliteli bir futbolcu olduğunu gösterdi. Çağlar az oynadığı bir dönemden geliyor o da müthiş bir performans gösterdi. İrfan da kendi kulübüyle maçlara bile gidemiyor, o da çok iyi performans gösterdi. Saydığım futbolcular saha dışında da örnek karakterler o yüzden böyle iyi olduğunuzda her zaman yukarıdan da yardım oluyor. Altay da bu şekilde, belki istediği gibi oynayamıyor ama bugün müthiş bir performans gösterdi" değerlendirmesinde bulundu.

"HATA PAYLARINI DA HESAPLAYARAK HAREKET ETTİK"

Önemli bir rakibe karşı başarılı olduklarını vurgulayan Vincenzo Montella, "Modern futbolun dönemlerinde milli takımlarda oturmuş bir oyun formatı varsa İspanya gibi, onlara karşı adaptasyon geçirmeniz gerekiyor. Oradaki bütün futbolcular kulüplerinde de aynı sistemle oynuyor, oyunları oturmuş olmasına rağmen biz rakibin bütün özelliklerini düşündüğümüzde bu şekilde adapte olduğumuzu gösterdik. Bu aslında bizim de bir artı değerimiz, kim olursa olsun adaptasyonu gerçekleştirebiliyoruz. Bugün 13 şutumuz var, Portekiz Uluslar Ligi finali oynadığında İspanya’ya sadece 7 şut attı. Bugün topu rakibe bilerek bıraktık, hata paylarını da hesaplayarak hareket ettik" açıklamasında bulundu.

"ŞİMDİ TAMAMIYLA PLAY-OFF’LARA KONSANTRE OLACAĞIZ"

’Dünya Kupası’na ne kadar yakınız?’ sorusuna da cevap veren Montella, "Bizim için bir şey değişmiyor, yakınız ya da uzağız diye düşünmüyoruz. Duygusal anlamda daha dengeli olmalıyız hepimiz. Bugün daha az oynayan oyuncularımızı görme fırsatımız oldu, çok da güzel cevaplar verdiler. Şimdi tamamıyla play-off’lara konsantre olacağız ve adım adım ilerleyeceğiz. Hedefe birlikte istediğimiz şekilde yaklaşmak istiyoruz" diye cevap verdi.

"GÜZEL BİR PERFORMANSLA MAÇI TAMAMLADIK"

İspanya ile oynanan ilk maçla ilgili sorulan bir soruya ise 51 yaşındaki teknik direktörü, "Kararları alırken belirli bir konumlandırmamız gerekiyor, o dönemde milli takımdaki herkes bu şekilde oynamamız gerektiğine inanıyordu, kora kor oynamamız gerektiğini düşündük. O gün bu taktikle oynasaydık belki farklı bir şey de olabilirdi, belki mağlup da olurduk ama gerekli dersleri almayabilirdik. Daha başka acı tat da bırakabilirdi. O mağlubiyetin çok sağlıklı bir mağlubiyet olduğunu düşünüyorum, çünkü bize gerekli dersleri aldırdı. Bugün gösterdiğimiz performansla derslerimizi en iyi şekilde çıkardığımızı gördük ve güzel bir performansla maçı tamamladık. Sonuna kadar kazanacağımıza inandık. Sağlıklı mağlubiyet dememin sebebi, o mağlubiyetten sonra Gürcistan ve Bulgaristan maçlarında en iyi futbolumuzu oynayarak galip gelmemizi sağladı. Geri dönüp onu değiştirecek bir düşüncem yok" ifadelerini kullandı.

Golleri atan Deniz ve Salih’in performansı hakkında da konuşan İtalyan teknik adam, "Salih ve Deniz’in performansından çok mutluyum. Salih gol attı ve çok iyi oynadı. Deniz hem genç, gelişime açık, çok çalışkan, bugün de fedakarca bir maç sergiledi. Bu seviyelerde oynayabileceğini de gösterdi. Geleceğimiz için Deniz’in gelişimini sıkı bir şekilde takip ediyoruz" şeklinde konuştu.

"PLAY-OFF’LARDA İKİ FİNALİMİZ VAR"

Ayaklarının her zaman yere basması gerektiğini vurgulayan Montella, "Napolili bir insan olarak kültürüm Türkiye’dekine çok yakın. Bu tarz güzel performanslardan sonra herkes havaya giriyor, ona dikkat etmeliyiz, ayaklarımız yere basmalı. Play-off’larda iki finalimiz var ikisini oynamak için önce ilkini geçmeliyiz. Adım adım ilerleyeceğiz, hedefe emin adımlarla gitmeliyiz. Elmeme grubu kura çekiminde çok şanslı değildik. FIFA klasmanında 1. sırada olan takım bize geldi, üstü yoktu. Dünya Kupası’na gidebilmek için bir tık daha beklemeliyiz, mart ayını beklemeliyiz" dedi.