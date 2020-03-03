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Vinicius Junior: Ronaldo devre arasında soyunma odasına indi

İSPANYA HABERLERİ  | 03.03.2020 08:26 | Son Güncelleme

El Clasico'da Real Madrid'in ilk golünü atan Vinicius Junior, Cristiano Ronaldo'nun devre arasında soyunma odasına indiğini açıkladı. Brezilyalı genç yetenek, "Cristiano bizi desteklemek ve moral vermek için devre arasında soyunma odasına geldi. Ben de gol attıktan sonra onun gibi kutlamak istedim" ifadelerini kullandı.

Vinicius Junior: Ronaldo devre arasında soyunma odasına indi

El Clasico'da attığı golle takımını galibiyete taşıyan isimlerden biri olan Brezilyalı Vinicius Junior, Cristiano Ronaldo'yla ilgili konuştu.

Vinicius Junior, "Cristiano bizi desteklemek ve moral vermek için devre arasında soyunma odasına geldi. Ben de gol attıktan sonra onun gibi kutlamak istedim. O hem sahada hem de saha dışında kazanan birisi" ifadelerini kullandı.

19 yaşındaki Vinicius Junior, El Clasico tarihinin gol atan en genç oyuncusu olarak da tarihe geçmişti.

(Sporx)

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Vinicius Junior cristiano ronaldo real madrid el clasico barcelona

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