Viraja hızlı giren kamyon böyle devrildi

Tayland'da viraja hızlı giren ve bisiklete çarpmamak için manevra yapan kamyon devrildi.
Korku dolu anlar yoldaki başka bir aracın kamerasına saniye saniye böyle yansıdı.
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