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Viraja hızlı giren kamyon böyle devrildi

ates.sonmez ates.sonmez
İLGİNÇ HABERLER  | 22.03.2019 20:03 | Son Güncelleme

Tayland'da viraja giren kamyon devrildi. Korku dolu anlar kameraya yansıdı.

Tayland'da viraja hızlı giren ve bisiklete çarpmamak için manevra yapan kamyon devrildi.

Korku dolu anlar yoldaki başka bir aracın kamerasına saniye saniye böyle yansıdı.

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Anahtar Kelimeler:
Viraj TAYLAND kamyon

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