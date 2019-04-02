Virajı alamayan motosiklet sürücüsü bariyerlere böyle çarptı

Bursa’da tura çıkan motosiklet grubunda meydana gelen kaza yürekleri ağızlara getirdi. Bursa otoyolunda meydana gelen kazada virajı alamayan motosiklet sürücüsü, kontrolünü kaybederek bariyerlere çarptı.
Metrelerce yuvarlanan sürücü kazadan yaralı olarak kurtulurken,sürücünün tüm güvenlik önlemlerini alması olası faciayı önledi. Motosiklet sürücüsü olay yerine çağrılan ambulans tarafından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, o anlar sürücünün kaskında bulunan kameraya yansıdı. (İHA)
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