Mynet Trend

Virajı alamayan motosiklet sürücüsü bariyerlere böyle çarptı

Demir Zeybu Demir Zeybu
İLGİNÇ HABERLER  | 02.04.2019 11:13 | Son Güncelleme

Bursa’da otobanında hızla seyreden bir motosiklet sürücüsü, virajı alamayıp bariyere çarptı. Sürücü yaralanırken o anlar kask kamerasına yansıdı.

Bursa’da tura çıkan motosiklet grubunda meydana gelen kaza yürekleri ağızlara getirdi. Bursa otoyolunda meydana gelen kazada virajı alamayan motosiklet sürücüsü, kontrolünü kaybederek bariyerlere çarptı.

Metrelerce yuvarlanan sürücü kazadan yaralı olarak kurtulurken,sürücünün tüm güvenlik önlemlerini alması olası faciayı önledi. Motosiklet sürücüsü olay yerine çağrılan ambulans tarafından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, o anlar sürücünün kaskında bulunan kameraya yansıdı. (İHA)

Üniversiteli genç kız otostopla 75 il gezdi! Üniversiteli genç kız otostopla 75 il gezdi!
Her tahmini tutuyor! O isimden yeni Türkiye açıklamasıHer tahmini tutuyor! O isimden yeni Türkiye açıklaması
Ameliyat için 4 yıl sonraya gün verilen kadın yargıya başvurduAmeliyat için 4 yıl sonraya gün verilen kadın yargıya başvurdu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
bursa Motosiklet kaza bariyer

En Çok Okunan Trend Haberler

O kahkaha unutulmadı! 'Formunuzda mısın?'

O kahkaha unutulmadı! 'Formunuzda mısın?'

Seçim heyecanı mizahla birleşti! Çok güleceksiniz

Seçim heyecanı mizahla birleşti! Çok güleceksiniz

41 saniyede bir Volkswagen Golf satılıyor!

41 saniyede bir Volkswagen Golf satılıyor!

Kendi uçağını yaptı, tam havalanacakken...

Kendi uçağını yaptı, tam havalanacakken...

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bu tabaklardakilerin ne olduğuna inanamayacaksınız!

Bu tabaklardakilerin ne olduğuna inanamayacaksınız!

Oyun parkını fırtına vurdu: 2 çocuk öldü, 18 çocuk yaralandı

Oyun parkını fırtına vurdu: 2 çocuk öldü, 18 çocuk yaralandı

Turistler buzul kırılmasından son anda kurtuldu

Buzul kırıldı! Son anda böyle kaçtılar

İrlanda Başbakanı şarkıcı Kylie Minogue'a antetli mektup göndermiş: Büyük bir hayranınızım

İrlanda Başbakanı şarkıcı Kylie Minogue'a antetli mektup göndermiş: Büyük bir hayranınızım

Hollywood yanağı yaptıran ünlülerin inanılmaz değişimi!

Hollywood yanağı yaptıran ünlülerin inanılmaz değişimi!

Her tahmini tutuyor! O isimden yeni Türkiye açıklaması

Her tahmini tutuyor! O isimden yeni Türkiye açıklaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.