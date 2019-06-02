Virgil van Dijk: Ballon D'Or'u ben kazanacağım

Liverpool'un Tottenham Hotspur'u 2-0 mağlup ederek Şampiyonlar Ligi şampiyonluğuna ulaştığı final maçının En Değerli Oyuncusu (MVP) seçilen Virgil van Dijk, maç sonrası Ballon d'Or yarışını değerlendirdi.

Ballon d'Or'u kendisinin alacağını savunan Hollandalı oyuncu, "Finalde olup olmaması önemli değil. Dünyadaki en iyi futbolcunun Messi olduğunu düşünüyorum. Ballon d'Or'u o kazanmalı. Ancak seçilirsem ödülü ben de alırım" dedi.

"CITY İLE REKABET İÇERİSİNDE OLMALIYIZ"

Sezonu Şampiyonlar Ligi kupasıyla tamamladıklarını kaydeden van Dijk, "Aç olmalıyız. Temmuz'da herkes sıfırdan başlayacak. Bu sezon üzerine inşa etmemiz gereken şeyler olduğunu gördük. Manchester City ile rekabet içerisinde olmamız gerekiyor. Hırslıyız ve yıl içerisinde bu tip akşamları birkaç kez yaşamak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

PFA tarafından Premier Lig'de "Yılın Futbolcusu" seçilen Virgil van Dijk, Ballon d'Or'u kazanması halinde 2006 yılında Fabio Cannavaro'dan bu yana, ödülü kazanan ilk savunma oyuncusu olacak.

