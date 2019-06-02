SPOR

Virgil van Dijk: Ballon D'Or'u ben kazanacağım

FUTBOL HABERLERİ  | 02.06.2019 18:52 | Son Güncelleme

Liverpool'un 27 yaşındaki Hollandalı stoperi Virgil van Dijk, Şampiyonlar Ligi zaferi sonrası yaptığı açıklamalarda, Ballon d'Or'u Messi'nin hak etmesine rağmen kendisinin kazanacağını iddia etti.

Virgil van Dijk: Ballon D'Or'u ben kazanacağım

Liverpool'un Tottenham Hotspur'u 2-0 mağlup ederek Şampiyonlar Ligi şampiyonluğuna ulaştığı final maçının En Değerli Oyuncusu (MVP) seçilen Virgil van Dijk, maç sonrası Ballon d'Or yarışını değerlendirdi.

Ballon d'Or'u kendisinin alacağını savunan Hollandalı oyuncu, "Finalde olup olmaması önemli değil. Dünyadaki en iyi futbolcunun Messi olduğunu düşünüyorum. Ballon d'Or'u o kazanmalı. Ancak seçilirsem ödülü ben de alırım" dedi.

"CITY İLE REKABET İÇERİSİNDE OLMALIYIZ"
Sezonu Şampiyonlar Ligi kupasıyla tamamladıklarını kaydeden van Dijk, "Aç olmalıyız. Temmuz'da herkes sıfırdan başlayacak. Bu sezon üzerine inşa etmemiz gereken şeyler olduğunu gördük. Manchester City ile rekabet içerisinde olmamız gerekiyor. Hırslıyız ve yıl içerisinde bu tip akşamları birkaç kez yaşamak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

PFA tarafından Premier Lig'de "Yılın Futbolcusu" seçilen Virgil van Dijk, Ballon d'Or'u kazanması halinde 2006 yılında Fabio Cannavaro'dan bu yana, ödülü kazanan ilk savunma oyuncusu olacak.

Kadına şiddet bitmiyor! Önce araçla çarptı sonra vurduKadına şiddet bitmiyor! Önce araçla çarptı sonra vurdu
Transferde bir bomba daha patladıTransferde bir bomba daha patladı
Van’da 2. Lig coşkusuVan’da 2. Lig coşkusu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Virgil van Dijk ballon d'Or liverpool

En Çok Okunan Haberler

Dev gemi kontrolden çıktı! Yaralılar var

Dev gemi kontrolden çıktı! Yaralılar var

Oy kullanma işlemi devam ederken MHP'li aday çekildi

Oy kullanma işlemi devam ederken MHP'li aday çekildi

Soldado, Fenerbahçe’ye veda etti

Soldado, Fenerbahçe’ye veda etti

Cimbom'da flaş Mitroglou kararı

Cimbom'da flaş Mitroglou kararı

Transferde bir bomba daha patladı

Transferde bir bomba daha patladı

Beşiktaş'ta gözler Abdullah Avcı'da

Beşiktaş'ta gözler Abdullah Avcı'da

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Sadece 1 maç oynadı, 20 milyon Euro'ya satıldı

Sadece 1 maç oynadı, 20 milyon Euro'ya satıldı

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

İlk derbi Beşiktaş'ın! Olay çıktı

İlk derbi Beşiktaş'ın! Olay çıktı

Batuhan Karadeniz inanılmazı başardı!

Batuhan Karadeniz inanılmazı başardı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Virgil van Dijk: Ballon D'Or'u ben kazanacağım

''Ballon D'Or'u ben kazanacağım''

Transferde bir bomba daha patladı

Transferde bir bomba daha patladı

Van’da 2. Lig coşkusu

Van’da 2. Lig coşkusu

Ali Koç: Bu değişimi hep beraber sağlayabiliriz

'Bu değişimi hep beraber sağlayabiliriz'

TFF'nin yeni başkanı Nihat Özdemir

Yeni başkan Nihat Özdemir

Yıldırım Demirören ve Hüsnü Güreli dönemleri ibra edildi

Demirören ve Güreli dönemleri ibra edildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.