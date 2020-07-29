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Visar Bekaj Süper Lig’e doğru

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 29.07.2020 11:25 | Son Güncelleme

Kosova’nın Priştine takımında forma giyen 23 yaşındaki kaleci Visar Bekaj ile Süper Lig takımları yakından ilgileniyor. Bekaj bu sezon 32 maçta 20 gol yedi ve 17 kez de kalesini gole kapattı.

Visar Bekaj Süper Lig’e doğru

Kosova’nın Priştine ekibinde oynayan 23 yaşındaki kaleci Visar Bekaj, başarılı geçirdiği sezon sonrasında dikkatleri üzerine çekti.

Bu sezon Priştine ile 32 maçta forma giyen Bekaj kalesinde 20 gol görürken, 17 maçta da kalesini gole kapadı. Başarılı kaleci bu performansıyla gol yememe yüzdesi olarak lig rekorunu ele geçirdi.

Süper Lig’den birçok takımın yakın temas kurduğu Kosovalı kaleciyi Avrupa’dan özellikle Hoffenheim ve Hamburg'un da istediği belirtildi. Begaj’ın adı bir dönem Beşiktaş ile de anılmıştı. Kosova Milli Takım forması giyen başarılı eldiven, son 3 yılda Kosova’da yılın kalecisi seçildi.

(İHA)

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