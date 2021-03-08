Visca'dan Abdullah Avcı'ya transfer telefonu

Trabzonspor'un her transfer döneminde gündemine gelen Edin Visca için yeni bir gelişme yaşandı.

Visca'nın Abdullah Avcı'yı arayarak kendisinin alınmasını istediği iddia edildi.

Avcı'nın ise oyuncuya, "Uzun süredir seni takımda düşünüyorum şartlar oluşursa kadroda görmek istiyorum." ifadelerini kullandığı dile getirildi.

Bordo mavili yönetim de devre arasında bu oyuncuyu çok istemişti ancak transfer gerçekleşmemişti. Visca'nın Trabzonspor yönetimiyle İstanbul'da yaptığı görüşmede yeni sezonda Trabzonspor'a gelmeye sıcak baktığı belirtiliyor. (Akşam)



