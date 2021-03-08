SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Medipol Başakşehir
  4. Visca'dan Abdullah Avcı'ya transfer telefonu

Visca'dan Abdullah Avcı'ya transfer telefonu

08.03.2021 12:08 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Visca'dan Abdullah Avcı'ya transfer telefonu

Başakşehir'in yıldızı Visca'nın Abdullah Avcı'yı arayarak kendisinin alınmasını istediği yazıldı

Trabzonspor'un her transfer döneminde gündemine gelen Edin Visca için yeni bir gelişme yaşandı.

Visca'nın Abdullah Avcı'yı arayarak kendisinin alınmasını istediği iddia edildi.

Avcı'nın ise oyuncuya, "Uzun süredir seni takımda düşünüyorum şartlar oluşursa kadroda görmek istiyorum." ifadelerini kullandığı dile getirildi.

Bordo mavili yönetim de devre arasında bu oyuncuyu çok istemişti ancak transfer gerçekleşmemişti. Visca'nın Trabzonspor yönetimiyle İstanbul'da yaptığı görüşmede yeni sezonda Trabzonspor'a gelmeye sıcak baktığı belirtiliyor. (Akşam)


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yer: Erzurum! Yanan su görenleri şaşkına çeviriyor Yer: Erzurum! Yanan su görenleri şaşkına çeviriyor
Medipol Başakşehir, sonunda galibiyeti buldu!Medipol Başakşehir, sonunda galibiyeti buldu!
En güzel Galatasaray sözleriEn güzel Galatasaray sözleri
Anahtar Kelimeler:
Abdullah Avcı Trabzonspor Başakşehir Edin Visca
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Kuvvetli sağanak ve yoğun kar uyarısı

Kuvvetli sağanak ve yoğun kar uyarısı

Kadınlar Günü paylaşımı olay oldu! Sert tepki

Kadınlar Günü paylaşımı olay oldu! Sert tepki

Arda Turan'ın maç sonu paylaşımı olay oldu

Arda Turan'ın maç sonu paylaşımı olay oldu

Sergen Yalçın'dan Fatih Terim'i kızdıran sözler!

Sergen Yalçın'dan Fatih Terim'i kızdıran sözler!

Erman Toroğlu'ndan flaş sözler!

Erman Toroğlu'ndan flaş sözler!

Güntekin Onay'ın, ekrana çıkmama nedeni belli oldu

Güntekin Onay'ın, ekrana çıkmama nedeni belli oldu

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Toplantı sona erdi! İstifa kararı çıktı!

Toplantı sona erdi! İstifa kararı çıktı!

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Cüneyt Çakır gerçeğini açıkladı

Cüneyt Çakır gerçeğini açıkladı

Mesut Özil'in MR sonucu açıklandı

Mesut Özil'in MR sonucu açıklandı

Fenerbahçe'de Mesut Özil sakatlandı

Fenerbahçe'de Mesut Özil sakatlandı

Diğer Haberler

Visca'dan Abdullah Avcı'ya transfer telefonu

Visca'dan transfer telefonu! "Beni al hocam"

Medipol Başakşehir, sonunda galibiyeti buldu!

Medipol Başakşehir, sonunda galibiyeti buldu!

Başakşehir'de Visca 10 maç sonra kadroda

Visca 10 maç sonra kadroda

Medipol Başakşehir 1-1 İttifak Holding Konyaspor (Maç sonucu)

Başakşehir kan kaybetmeye devam ediyor!

Başakşehirli Leo Duarte'den Hakan Çalhanoğlu sözleri

Başakşehirli yıldızdan Hakan Çalhanoğlu sözleri

Deniz Türüç'ün inadı Trabzon maçına damga vurdu! Bedelini ağır ödeyebilir

Deniz Türüç, inadının bedelini ağır ödeyebilir!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.