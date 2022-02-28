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Vitamin ve mineral takviyesi: 3 değişik bol proteinli muzlu atıştırmalık tarifi

28.02.2022 15:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sağlıklı beslenenler ve formunu korumak isteyenlerin sıklıkla tercih ettiği muz, protein deposu besinlerle birleşince tadına doyum olmuyor. Hem sağlıklı hem doyurucu bir hale geliyor. Muzla hazırlayacağınız atıştırmalıkları spora, işe ya da okula giderken bile yanınızda götürebilirsiniz. Gelin, bu enerji deposu tariflere bir göz atalım.

Vitamin ve mineral takviyesi: 3 değişik bol proteinli muzlu atıştırmalık tarifi

Ara öğünlerinizde de tercih edebileceğiniz muzlu atıştırmalıklar sizi tek başına bile tok tutmaya yetiyor. Bu atıştırmalıkların içerisinde yoğurt gibi protein bakımından zengin besinler olması nedeniyle de size sağlıklı yaşam desteği sağlıyor. Pankek de muzla çok yakışıyor. Hamurundaki yumurta ve süt protein kaynağı işlevi görüyor. Kendinize ve sevdiklerinize muzlu atıştırmalıklar hazırlamak için sizi mutfağa alalım.

MUZLU ANTEP FISTIKLI PANKEK TARİFİ

MALZEMELER

  • 1 su bardağı süt

  • 1,5 - 2 su bardağı un

  • 1/2 çay bardağı sıvı yağ

  • 1 adet muz

  • 2 adet yumurta

  • 2 yemek kaşığı şeker

  • Toz Antep fıstığı

  • 1 paket kabartma tozu

  • 1 paket vanilya

HAZIRLANIŞI

  • Şeker ve yumurtayı mikserle köpürene kadar çırpın.

  • Ardından süt, sıvı yağ ve ezdiğiniz muzu ekleyip çırpmaya devam edin.

  • Daha sonra un, Antep fıstığı, vanilya ve kabartma tozunu kontrollü bir şekilde ekleyin ve çırpın.

  • Hazırladığınız hamuru yanmaz ve yapışmaz bir tavaya her defasında bir yemek kaşığı dökerek kısık ateşte çevirerek kızartın.

MUZLU YULAFLI KURABİYE TARİFİ

MALZEMELER

  • 1 adet olgun muz

  • 1 adet yumurta

  • 2 yemek kaşığı pekmez

  • 2 yemek kaşığı fıstık ezmesi

  • 1 yemek kaşığı damla çikolata

  • 1 çay kaşığı karbonat

  • 2 su bardağı yulaf

HAZIRLANIŞI

  • İlk olarak muzu uygun bir kapta çatal yardımıyla ezin.

  • Ezdiğiniz muza fıstık ezmesi ve yumurta ekleyip karıştırın.

  • Ardından pekmezi ekleyip tekrar karıştırın.

  • Elde ettiğiniz karışıma yulaf ezmesi, damla çikolata ve karbonatı ekleyip iyice harmanlayın.

  • Daha sonra elinizle dilediğiniz boyutlarda parçalar koparıp yuvarlayın.

  • Yağlı kağıt serdiğiniz fırın tepsisine kurabiyeleri dizin ve 180 derecede 20 dakika pişirin.

ÇİKOLATALI MUZLU DONDURULMUŞ YOĞURT TARİFİ

MALZEMELER

  • 2 su bardağı tam yağlı yoğurt

  • 2 adet olgun muz

  • 1 yemek kaşığı bal

  • 2 yemek kaşığı şekersiz kakao tozu

HAZIRLANIŞI

  • İlk olarak uygun bir kapta kakao tozu, bal ve yoğurdu iyice karıştırın.

  • Daha sonra muzları yuvarlak şekilde doğrayın.

  • Hazırladığınız yoğurtlu karışımın yarısını yağlı kağıt serdiğiniz bir kaba dökün ve üzerine muz dizin.

  • Geri kalan yoğurtlu karışımı üzerine ekleyin.

  • Üzerine tekrar muz dizin.

  • Katılaşana kadar buzlukta 3 saat bekletin.

  • Katılaştıktan sonra buzluktan çıkarın ve istediğiniz boyutlarda kesin.

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