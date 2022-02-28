Vitamin ve mineral takviyesi: 3 değişik bol proteinli muzlu atıştırmalık tarifi

Ara öğünlerinizde de tercih edebileceğiniz muzlu atıştırmalıklar sizi tek başına bile tok tutmaya yetiyor. Bu atıştırmalıkların içerisinde yoğurt gibi protein bakımından zengin besinler olması nedeniyle de size sağlıklı yaşam desteği sağlıyor. Pankek de muzla çok yakışıyor. Hamurundaki yumurta ve süt protein kaynağı işlevi görüyor. Kendinize ve sevdiklerinize muzlu atıştırmalıklar hazırlamak için sizi mutfağa alalım.
MALZEMELER
1 su bardağı süt
1,5 - 2 su bardağı un
1/2 çay bardağı sıvı yağ
1 adet muz
2 adet yumurta
2 yemek kaşığı şeker
Toz Antep fıstığı
1 paket kabartma tozu
HAZIRLANIŞI
Şeker ve yumurtayı mikserle köpürene kadar çırpın.
Ardından süt, sıvı yağ ve ezdiğiniz muzu ekleyip çırpmaya devam edin.
Daha sonra un, Antep fıstığı, vanilya ve kabartma tozunu kontrollü bir şekilde ekleyin ve çırpın.
MALZEMELER
1 adet olgun muz
1 adet yumurta
2 yemek kaşığı pekmez
2 yemek kaşığı fıstık ezmesi
1 yemek kaşığı damla çikolata
1 çay kaşığı karbonat
HAZIRLANIŞI
İlk olarak muzu uygun bir kapta çatal yardımıyla ezin.
Ezdiğiniz muza fıstık ezmesi ve yumurta ekleyip karıştırın.
Ardından pekmezi ekleyip tekrar karıştırın.
Elde ettiğiniz karışıma yulaf ezmesi, damla çikolata ve karbonatı ekleyip iyice harmanlayın.
Daha sonra elinizle dilediğiniz boyutlarda parçalar koparıp yuvarlayın.
MALZEMELER
2 su bardağı tam yağlı yoğurt
2 adet olgun muz
1 yemek kaşığı bal
HAZIRLANIŞI
İlk olarak uygun bir kapta kakao tozu, bal ve yoğurdu iyice karıştırın.
Daha sonra muzları yuvarlak şekilde doğrayın.
Hazırladığınız yoğurtlu karışımın yarısını yağlı kağıt serdiğiniz bir kaba dökün ve üzerine muz dizin.
Geri kalan yoğurtlu karışımı üzerine ekleyin.
Üzerine tekrar muz dizin.
Katılaşana kadar buzlukta 3 saat bekletin.
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