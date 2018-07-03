Vitesse Matus Bero için Trabzonspor'a 1 milyon 640 bin euro ödeyecek!

Trabzonspor Kulübü, Slovak futbolcu Matus Bero'nun Hollanda'nın Vitesse takımına transferi konusunda anlaşma sağlandığını bildirdi.

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yer alan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Profesyonel futbolcumuz Matus Bero'nun, Vitesse Kulübüne transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre, Vitesse Kulübü, şirketimize sözleşme fesih bedeli olarak bir milyon 640 bin avro ödeyecektir. Buna karşılık futbolcumuz Matus Bero ile yapılan fesih sözleşmesi gereği oyuncuya, fesih tazminatı olarak 550 bin avro ve menajeri Karol Csonto'ya 150 bin avro menajerlik hizmet bedeli ödenecektir."

Bordo-mavili kulübün resmi internet sitesinde yer alan açıklamada da, "‪Profesyonel futbolcumuz Matus Bero, Vitesse Kulübüne transfer olmuştur. Kendisine yeni takımında başarılar diler, yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür ederiz." denildi.

