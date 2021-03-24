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Vitiligo hastası kadın özgüvenini fitnessla güçlendirdi! Yaşam hikayesi sosyal medyada ilham oldu

Seray Üstün Seray Üstün
24.03.2021 13:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Vücudunuzu olduğu gibi kabul etmek genellikle çok uzun ve zorlu bir yoldur. Kime sorarsanız sorun mutlaka vücudunda beğenmediği bir nokta olduğunu söyler. Ancak kendini olduğu gibi kabul etmek ve kusur olarak gördüğünüz şeyleri okşamak için sizlerle ilham veren bir yaşam öyküsünü paylaşmak istiyoruz. Antonia Livers isimli bu sosyal medya fenomeni kendisini konulan vitiligo teşhisinden sonra hayat çizgisini tamamen değiştirdi.

Vitiligo hastası kadın özgüvenini fitnessla güçlendirdi! Yaşam hikayesi sosyal medyada ilham oldu

Antonia Livers'ın henüz 14 yaşındayken göz kapaklarında beyaz lekeler oluşmaya başladı başladı ve genç kıza vitiligo teşhisi konuldu. Zamanla beyaz lekeler büyüdü ve tüm vücuduna yayıldı. Antonia henüz ergenlik çağında olduğu için beden görünümü onun için en önemli şeydi ve vitiligosu onu çok mutsuz ediyordu. Uzun bir süre boyunca kendisini dış dünyaya kapatmayı tercih etti.

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Yaşı ilerledikçe Livers’ın hastalığı da ilerledi ve vücudundaki lekeler artmaya başladı. Zaman içerisinde Livers kendi vücudunu olduğu gibi kabul etmeyi öğrendi. Ergenlik çağından sonra genç kadın, vücuduna olan güvenini yeniden kazanmasına yardımcı olan fitness tutkusunu geliştirmeye başladı.

Yaşadığı zor günlerinde ardından sporla hayata tutanan Livers’ın sosyal medya paylaşımları da bir anda popüler oldu. Spor yaparken çekilen fotoğraflarını binlerce kişiyle paylaşan Livers hastalığıyla ilgili olarak, “Bunu zamanla kabul etmeyi öğrendim. Zamanla neye benzediğimi ve kim olduğumu takdir ettim. Sonunda kendimi olduğum ve olabileceğim kadar sevdim.” ifadelerini kullandı.

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Bunun onu nasıl etkilediğini görünce, fitnessa daha hırsla sarıldı ve vücut geliştirmeye başladı. Fitness, vücuduna olan güvenini yeniden kazanmasına yardımcı oldu hatta vücut geliştirme yarışmalarını bile kazanmaya başladı.

Livers hızlı bir şekilde, kendisi için oldukça rahat ve mutlu bir hayat kurdu. Spor salonunda uzun yıllara dayanan tecrübesiyle fitness eğitmeni oldu. Sadece bu değil, düzenli olarak rekabet eden bir vücut geliştirmeci ve aynı zamanda Instagram'da sağlam bir takipçi kitlesiyle güzelliğini güvenle gösteren bir model oldu.

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