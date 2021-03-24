Vitiligo hastası kadın özgüvenini fitnessla güçlendirdi! Yaşam hikayesi sosyal medyada ilham oldu

Antonia Livers'ın henüz 14 yaşındayken göz kapaklarında beyaz lekeler oluşmaya başladı başladı ve genç kıza vitiligo teşhisi konuldu. Zamanla beyaz lekeler büyüdü ve tüm vücuduna yayıldı. Antonia henüz ergenlik çağında olduğu için beden görünümü onun için en önemli şeydi ve vitiligosu onu çok mutsuz ediyordu. Uzun bir süre boyunca kendisini dış dünyaya kapatmayı tercih etti.

Yaşı ilerledikçe Livers’ın hastalığı da ilerledi ve vücudundaki lekeler artmaya başladı. Zaman içerisinde Livers kendi vücudunu olduğu gibi kabul etmeyi öğrendi. Ergenlik çağından sonra genç kadın, vücuduna olan güvenini yeniden kazanmasına yardımcı olan fitness tutkusunu geliştirmeye başladı.

Yaşadığı zor günlerinde ardından sporla hayata tutanan Livers’ın sosyal medya paylaşımları da bir anda popüler oldu. Spor yaparken çekilen fotoğraflarını binlerce kişiyle paylaşan Livers hastalığıyla ilgili olarak, “Bunu zamanla kabul etmeyi öğrendim. Zamanla neye benzediğimi ve kim olduğumu takdir ettim. Sonunda kendimi olduğum ve olabileceğim kadar sevdim.” ifadelerini kullandı.