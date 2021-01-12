Vücudunun yüzde 65’i yanan Turia Pitt’in ilham veren hikayesi!

Turia Pitt, 2011 yılında Batı Avustralya'da katıldığı ultra maraton yarışında çalılık yangınının ortasında kaldı ve vücudunun yüzde 65’i yandı. Bu durum korkunç günlerin başlangıcıydı. Tam 8 ay boyunca (864 gün) hastanede kaldı ve 200’den fazla ameliyat geçirdi. Başına gelen bu kazadan sonra 7 parmağını kaybetti. Sonrasında ise 2 yıl süren zorlu bir iyileşme sürecine girdi.

Başına gelen bu talihsiz kazadan önce modellik yapan Pitt, aslında maden mühendisiydi. Hastanedeki iyileşme sürecini tamamladıktan sonra evine dönen Pitt, en büyük tutkuları olan spor ve yazarlığa sarıldı. Hatta motivasyon seminerlerine konuşmacı olarak katıldı.

İyileşme sürecinde ve sonrasında Pitt’in en büyük destekçisi polis olan sevgilisi oldu. Hatta sevgilisi işini bırakarak evde Pitt ile ilgilenmeye başladı. Bir an olsun ayrılmayan Turia Pitt ve Michael Hoskin 2015 yılında nişanlandı. Birbirine sevgi dolu olan ikilinin 2017 yılında bebekleri doğdu.

“SAVAŞAN BİR RUHA SAHİBİM”

Dünyanın en güçlü kadınlarından biri olarak kabul edilen ve popülerliği artan Turia Pitt bu etkileyici hikayesini başka insanlara yardım etmek için kullandı. İlham kaynağı olmak için hikayesini anlatan Pitt, en çok satanlarda yer alan üç kitap yazdı ve dijital kurslarda 40.000'den fazla kişiye ücretsiz koçluk yaptı. Ironman Dünya Şampiyonası'nda yarıştı, estetik ameliyat olması gereken ancak maddi durumu yetersiz olan insanlara bağış toplayabilmek için yola çıktı.