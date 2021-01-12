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Vücudunun yüzde 65’i yanan Turia Pitt’in ilham veren hikayesi!

Seray Üstün Seray Üstün 12.01.2021 11:24 | Son Güncelleme:
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Vücudunun yüzde 65’i yanan Turia Pitt’in ilham veren hikayesi!

Hayatımız boyunca her şeyin yolunda ve düzgün bir şekilde gitmesinin hayalini kurarız. Hatta mutlu olmak için elimizden geleni yapmamız da cabasıdır. Ancak bazen işler istediğimiz gibi ilerlemez. Başımıza tahmin edemeyeceğiz birçok şey gelebilir. İşte Turia Pitt’in hayatı tam da böyle bir mücadeleyi konu alıyor. Yangının ortasında kaldığında Pitt’in bütün hayatı değişti.

Turia Pitt, 2011 yılında Batı Avustralya'da katıldığı ultra maraton yarışında çalılık yangınının ortasında kaldı ve vücudunun yüzde 65’i yandı. Bu durum korkunç günlerin başlangıcıydı. Tam 8 ay boyunca (864 gün) hastanede kaldı ve 200’den fazla ameliyat geçirdi. Başına gelen bu kazadan sonra 7 parmağını kaybetti. Sonrasında ise 2 yıl süren zorlu bir iyileşme sürecine girdi.

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Başına gelen bu talihsiz kazadan önce modellik yapan Pitt, aslında maden mühendisiydi. Hastanedeki iyileşme sürecini tamamladıktan sonra evine dönen Pitt, en büyük tutkuları olan spor ve yazarlığa sarıldı. Hatta motivasyon seminerlerine konuşmacı olarak katıldı.

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İyileşme sürecinde ve sonrasında Pitt’in en büyük destekçisi polis olan sevgilisi oldu. Hatta sevgilisi işini bırakarak evde Pitt ile ilgilenmeye başladı. Bir an olsun ayrılmayan Turia Pitt ve Michael Hoskin 2015 yılında nişanlandı. Birbirine sevgi dolu olan ikilinin 2017 yılında bebekleri doğdu.

“SAVAŞAN BİR RUHA SAHİBİM”

Dünyanın en güçlü kadınlarından biri olarak kabul edilen ve popülerliği artan Turia Pitt bu etkileyici hikayesini başka insanlara yardım etmek için kullandı. İlham kaynağı olmak için hikayesini anlatan Pitt, en çok satanlarda yer alan üç kitap yazdı ve dijital kurslarda 40.000'den fazla kişiye ücretsiz koçluk yaptı. Ironman Dünya Şampiyonası'nda yarıştı, estetik ameliyat olması gereken ancak maddi durumu yetersiz olan insanlara bağış toplayabilmek için yola çıktı.

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Turia, hikayesinin dünyanın dört bir yanındaki milyonlarca insan tarafından okunmasını istiyor. İnsanların daha mutlu, daha özgüvenli ve daha fazlasını elde etmelerine yardımcı olmayı seviyor. Kadınların gücünü ise şu sözlerle anlatıyor:

"Çok zor günlerden geçtim ve hala geçiyorum. Ancak bir kadın olarak oldukça güçlü olduğumu, savaşan bir ruha sahip olduğumu gördüm. Tüm kadınların içinde bu ruhun olduğuna inanıyorum"

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