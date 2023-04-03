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Vitor Hugo’dan Trabzonspor’a duygusal veda

03.04.2023 15:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzonspor’dan ayrılan savunma oyuncusu Vitor Hugo, takım arkadaşlarıyla ve taraftarlarla vedalaştı. Videolu mesajla taraftara seslenen Hugo, “Şehirden ve kulübümüzden inanılmaz sevgi ve şefkat gördük ve dolayısıyla şu an veda ederken kalbimde de bir sızıyla ayrılıyorum” dedi.

Vitor Hugo’dan Trabzonspor’a duygusal veda
Vitor Hugo

Vitor Hugo

BRE Brezilya
Yaş: 32 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Trabzonspor
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Trabzonspor’da 3 yıldır forma giyen ve ülkesi Brezilya’da yaşayan annesinin rahatsızlığı nedeniyle ülkesine dönme isteği duyan Vitor Hugo, ülkesinin takımlarından Bahia’yla anlaştı. Bordo mavili takımla sözleşmesini karşılıklı olarak fesheden oyuncu, kulüple ve takım arkadaşlarıyla vedalaştı. Taraftarların benimsediği oyuncu, videoyla bordo mavili taraftara seslendi.

‘VEDA ETME VAKTİ’

Trabzonspor’da çok sayıda başarıya şahit olduğunu söyleyen Hugo, “Şimdi geçmişe bakınca, sanki buraya dün gelmiş gibiyim ama neredeyse birlikte 3 yılımızı dolduracağız. Neredeyse 3 yıllık bu süreçte; birçok başarı, birçok golle taraftarımızı mutlu ettiğimiz çok önemli nice galibiyetler, güzel stadyumumuzda dolu tribünler önünde özellikle geçen yıl oynadığımız maçlardan sonra, artık veda etme vakti” şeklinde konuştu.

‘KALBİMDE BİR SIZIYLA AYRILIYORUM’

Brezilya’da yaşayan annesinin hastalığı nedeniyle ülkesine geri dönme ihtiyacı duyduğunu anlatan Hugo, “Buraya geldiğimde neler olacağından habersizdim. Yeni bir kültür, yeni bir dil ama kendimi her zaman evimdeymişim gibi hissettim. Ailem buraya çok iyi adapte oldu, burası bizden bir parçaymış gibi oldu bizim için. Şehirden ve kulübümüzden inanılmaz sevgi ve şefkat gördük ve dolayısıyla şu an veda ederken kalbimde de bir sızıyla ayrılıyorum. Son maçtan sonra annemin Brezilya’da yaşadığı sağlık sorunundan bahsetmiştim ben de onun yanında olmam gerektiğini hissediyorum. Kalbim bu zor zamanda onun yanında olmam gerektiğini söylüyor. Tüm kalbimle başkanımıza ve kulübümüze, sözleşmemi uzatıp uzun yıllar kalmamı isteyip ayrılmamı hiç istemeseler de durumumu anladıkları, anlayış gösterdikleri ve ayrılmama izin verdikleri için teşekkür etmek istiyorum. Benim de istediğim burada daha uzun yıllar devam etmekti ancak yaşadığım bu özel durumun etkisiyle benim için hayatımda çok önemli olan annemin bu zor anında yanında olmak istedim. Bana hayat veren kişi annem ve bu zor anında onun yanında olmam çok önemli. Umuyorum düzelecek. Bütün dualarım onunla beraber. Umuyorum sizler de onun için dua edersiniz. Dua eden ve edecek olan herkese de teşekkür ediyorum. Ülkeme, kendi toprağıma dönüyorum, annemin yanında olabileceğim” diye konuştu.

‘TRABZONSPOR’UN BREZİLYA’DA BİR TARAFTARI VAR’

Trabzonspor’u sevdiğini ve sevmeye devam edeceğini belirten Hugo, “Trabzonspor gibi, benim ülkemin de büyük takımlarından büyük taraftara sahip olan takımlardan biriyle önemli bir anlaşma yapmış oldum. Kariyerim devam edecek, geleceğin neler getireceğini de hep birlikte göreceğiz. Sizlere söyleyebileceğim; çok mutlu oldum bana gösterdiğiniz sevgi için çok teşekkür ediyorum. Söyleyeceklerim bunlar artık Trabzonspor’un Brezilya’da bir taraftarı daha var. Bize her yer Trabzon” ifadelerini kullandı.

Öte yandan, Vitor Hugo'ya Trabzonspor Asbaşkanı Zeyyat Kafkas teşekkür plaketi takdim etti.

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