SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Trabzonspor
  4. Vitor Hugo: Savaşçı ruhumuzla kazandık

Vitor Hugo: Savaşçı ruhumuzla kazandık

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 22.12.2020 18:21 | Son Güncelleme

Trabzonspor'un stoperi Vitor Hugo, Hatayspor maçı sonrasında konuştu.

Vitor Hugo: Savaşçı ruhumuzla kazandık

Trabzonspor'un Hatayspor'u 1-0 mağlup ettiği karşılaşmadaki tek golü atan Vitor Hugo, mücadele sonrasında konuştu.

Oyun olarak istediklerini yapamamalarına rağmen kazandıklarını söyleyen Hugo, "Çok mutluyuz. Gol attım, takıma yardımcı oldum. Trabzonspor ailesi için zor bir gün. Yastayız. Özkan Sümer'i kaybettik. Onun için kazanmamız gerektiğini konuştuk. Bunu yaptığımız için mutluyuz. Saha içinde teknik olarak konuştuklarımızı yapamadık ama mücadele ruhunu gösterdik. İstediğimiz oyunu oynayamadık ama savaşçı ruhumuzu ortaya koyduk. Bugünün tadını çıkaralım artık. Yarından itibaren yeni maça hazırlanmamız gerekiyor. 2 günde 1 maç oynuyoruz. Yavaş yavaş yorgunluğu hissediyoruz. Brezilya'da oynamaya başladığımdan beri hep aynı sevinci yapıyorum. İlk günden beri gol sevincim bu. Sene boyunca bunu çok defa yapacağımı umuyorum." dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ahtapotun deniz yabanında yürüyüşü olay oldu! 'İnanılmaz bir an'Ahtapotun deniz yabanında yürüyüşü olay oldu! 'İnanılmaz bir an'
Türk futbolunun efsane ismi hayatını kaybettiTürk futbolunun efsane ismi hayatını kaybetti
İşte Galatasaray'ın muhtemel 11'iİşte Galatasaray'ın muhtemel 11'i
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
TÜİK asgari ücret önerisini açıkladı
TÜİK asgari ücret önerisini açıkladı
3,5 milyon onsluk altın tespit edildi
3,5 milyon onsluk altın tespit edildi
Erol Bulut'un fesih maddesi ortaya çıktı!
Erol Bulut'un fesih maddesi ortaya çıktı!
Trabzonspor yine kazandı!
Trabzonspor yine kazandı!
Fenerbahçe'de ayrılık resmen açıklandı!
Fenerbahçe'de ayrılık resmen açıklandı!
F.Bahçe'de yıldız isim koronavirüse yakalandı
F.Bahçe'de yıldız isim koronavirüse yakalandı
Takım
O
Av
P
Detayları Göster
İlginizi Çekebilir
Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu
Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu
Galatasaray eski başkanı yoğun bakımda
Galatasaray eski başkanı yoğun bakımda
Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli
Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli
Yayıncı kuruluş tarihi protestoya böyle sansür uyguladı
Yayıncı kuruluş tarihi protestoya böyle sansür uyguladı
En az 1 yıl hapis yatacak!
En az 1 yıl hapis yatacak!
CANLI | Fatih Karagümrük-Galatasaray
CANLI | Fatih Karagümrük-Galatasaray
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ömer Erdoğan: Trabzonspor hiçbir şey oynamadan maçı kazandı
''Trabzonspor hiçbir şey oynamadan maçı kazandı''
Abdullah Avcı: Yukarı doğru başımızı kaldırdık
''Yukarı doğru başımızı kaldırdık''
Vitor Hugo: Savaşçı ruhumuzla kazandık
Hatayspor maçının kahramanı Vitor Hugo konuştu
Lewis Baker: Özkan Sümer için kazandık
Lewis Baker: Özkan Sümer için kazandık
ÖZET | Hatayspor - Trabzonspor: 0-1
Trabzonspor yine kazandı!
Trabzonspor eski teknik direktörü Özkan Sümer hayatını kaybetti
Türk futbolunun efsane ismi hayatını kaybetti
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.