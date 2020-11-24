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Vitor Hugo Trabzonspor'a ilaç oldu

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 24.11.2020 12:12 | Son Güncelleme

Bordo-Mavililer'in savunmacıları, son maça damga vurdu... Çizgide gole izin vermeyen Vitor Hugo, hava topu (4.2) ve uzaklaştırma (5.2) kriterlerinde ligin en iyi stoperi. Edgar ise kazandığı 5 ikili mücadele, 3 top kapma ve yüzde 95 pas isabetiyle Erzurum karşısında fark yarattı.

Vitor Hugo Trabzonspor'a ilaç oldu

Senelerdir savunmada sıkıntı çeken Trabzonspor'a Vitor Hugo ilaç oldu. Bordo-Mavililer yaz döneminde neredeyse 1.5 ay Sambacı'nın transferiyle uğraştı ancak beklenildiğine değdi. 4 taksit halinde ödenecek 3.2 milyon Euro bonservis bedeliyle kadroya katılan solak savunmacı, gelir gelmez fark yarattı. Bu durum rakamlara da yansıdı.

Ligde en az 5 maça çıkan stoperler dikkate alındığında Vitor Hugo, hava topu kazanma (4.2) ve topu uzaklaştırma (5.2) kriterlerinde en iyi isim oldu. 29 yaşındaki yıldız, Erzurumspor maçında da ilk yarıda topu çizgiden çıkartırken, ikinci devre yine çok önemli hamleler yaptı. Sadece o değil, partneri Edgar Ie de Erzurumspor karşısında fark yarattı.

AVCI'DAN ÖZEL TEBRİK

Yusuf Yazıcı'nın transferinde takas yoluyla gelen ve geçen sezonu Feyenoord'ta kiralık geçiren Edgar, Erzurumspor maçında 5 ikili mücadele kazanma, 3 top kopma, 2 pas arası, 4 uzaklaştırma ve yüzde 95 başarılı pas yüzdesiyle oynadı. Trabzonspor'un teknik heyeti, iki stoperi de özel olarak kutladı.

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