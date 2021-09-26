SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Vitor Pereira: 5 atabileceğimiz bir maçtı

Vitor Pereira: 5 atabileceğimiz bir maçtı

26.09.2021 21:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe'nin Portekizli teknik direktörü Pereira, Hatayspor'u yendikleri maç sonrası değerlendirmelerde bulundu.

Vitor Pereira: 5 atabileceğimiz bir maçtı

Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, Hatayspor'u 2-1 mağlup ettikleri maçın ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

İşte Vitor Pereira'nın sözleri:

"Rakibimizi iyi analiz ettik. Oyuncularım fantastik bir performans sergiledi. Stratejik anlamda çok güçlüydük. Daha çok gol atamamamız üzücü. Çok pozisyonumuz vardı. Oyun içinde performansımız düştü. 3-4-5 atabileceğimiz bir maçtı. Gerçekten çok pozisyon ürettik. Defansif anlamda istikrarlıydık. Fantastik bir oyuncu grubum var. Böyle bir kadroya sahip olduğum için gerçekten çok gururluyum. Bugün sadece daha fazla gol atamamamız üzücü."

"YEDİĞİMİZ GOL BİRAZCIK ŞANSSIZLIK"

Süper Lig'in 7. haftasında deplasmanda Atakaş Hatayspor'u 2-1 yenen Fenerbahçe'nin teknik direktörü Vitor Pereira, oyuncularının gösterdiği performanstan memnun olduğunu söyledi.

Pereira, Yeni Hatay Stadyumu'ndaki karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, çok iyi bir oyun sergilediklerini belirtti.

Defansif anlamında organize ve baskılı olduklarını, hücum hattında da çok fazla pozisyon ürettiklerini aktaran Pereira, "Defansta gerçekten çok istikrarlı bir görüntü sergiledik. Yediğimiz gol bizim için birazcık şanssızlıktı, üzücüydü. Aynı zamanda ürettiğimiz onca pozisyonu da değerlendiremememiz üzücüydü. Eğer bu pozisyonları değerlendirmiş olsaydık maçın son bölümünde sıkıntı yaşamazdık." diye konuştu.

"SAVAŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Vitor Pereira, oyuncularının, stratejik anlamda istediklerini sahaya yansıttıklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Oyuncularımın göstermiş olduğu performanstan dolayı çok memnunum. Stratejik anlamda istediklerimizi sahada gerçekleştirebildikleri için memnunum. Böyle bir oyuncu grubuyla çalışıyor olmaktan dolayı çok gururluyum. Böyle bir taraftar grubumuz olduğu için çok gururluyum. Bu kulüp her şeyin en iyisini hak ediyor. Biz de savaşmaya devam edeceğiz. Şimdi yapmamız gereken toparlanıp bir sonraki maç için en iyi şekilde hazırlanmak."

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Vitor Pereira'dan Enner Valencia kararıVitor Pereira'dan Enner Valencia kararı
Kalbi duran kediyi hayata döndürmek için dakikalarca kalp masajı yaptı!Kalbi duran kediyi hayata döndürmek için dakikalarca kalp masajı yaptı!
Taraftarlarla tartıştı! Maçta ortam gerildiTaraftarlarla tartıştı! Maçta ortam gerildi
Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Futbol Kulübü Vitor Pereira
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Bekçi, evlilik hazırlığındaki sevgilisini öldürdü! Kahreden detay ortaya çıktı

Bekçi, evlilik hazırlığındaki sevgilisini öldürdü! Kahreden detay ortaya çıktı

Kılıçdaroğlu talimatı verdi: Gerekirse değil, yapılacak

Kılıçdaroğlu talimatı verdi: Gerekirse değil, yapılacak

Pozisyona isyan etti! ''Hakemliğini bitiririm''

Pozisyona isyan etti! ''Hakemliğini bitiririm''

Fenerbahçe liderliğe yükseldi!

Fenerbahçe liderliğe yükseldi!

Fenerbahçe transferde dolandırılmış! Bomba iddia

Fenerbahçe transferde dolandırılmış! Bomba iddia

Süper Lig'in en iyisini açıkladı! İşte o isim

Süper Lig'in en iyisini açıkladı! İşte o isim

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Fatih Terim ile Muslera birbirine girdi!

Fatih Terim ile Muslera birbirine girdi!

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ortam gerildi: Hayırdır sen kimsin?

Ortam gerildi: Hayırdır sen kimsin?

Türkiye rekoru kırdı! 10. saniyede...

Türkiye rekoru kırdı! 10. saniyede...

Rıdvan Dilmen'e tepki yağıyor!

Rıdvan Dilmen'e tepki yağıyor!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.