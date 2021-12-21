SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Vitor Pereira adım adım Flamengo'ya

Vitor Pereira adım adım Flamengo'ya

21.12.2021 07:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Portekiz basını, Fenerbahçe'nin yollarını ayırdığı Vitor Pereira'nın Flamengo'ya en yakın isim olarak gösterdi.

Vitor Pereira adım adım Flamengo'ya

Fenerbahçe'nin yollarını ayırdığı Vitor Pereira'nın adım adım Flamengo'ya imza atmaya yaklaştığı iddia ediliyor.

Portekiz basını, Flamengo'nun teknik direktörlük koltuğu için aday gösterilen isimler arasında bulunan Vitor Pereira'nın en yakın aday olduğunu yazdı. Daha önce Jorge Jesus, Carlos Carvalhal ve Paulo Sousa'nın isimleri Flamengo ile anılmıştı ancak bu üç ismin de Vitor Pereira'nın boşa çıkmasıyla ihtimal dışı kaldığı aktarıldı.

Fenerbahçe'ye geldiği ikinci döneminde 25 maça takımın başında çıkan Pereira, 1.6 puan ortalaması yakaladı.

Portekizli teknik adam kariyerine Porto'da başladıktan sonra sırasıyla Al-Ahli, Olympiakos, Fenerbahçe, 1860 Münih ve Shanghai SIPG'yi çalıştırmıştı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Hayatını kolaylaştıran sigortaHayatını kolaylaştıran sigorta
Hayatını kolaylaştıran sigortaHayatını kolaylaştıran sigorta
Vitor Pereira'nın yeni takımı şaşırttı!Vitor Pereira'nın yeni takımı şaşırttı!
Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Futbol Kulübü Vitor Pereira
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! TL mevduat hesaplarıyla ilgili yeni düzenleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! TL mevduat hesaplarıyla ilgili yeni düzenleme

Milyonların gözü emekli ve memur zammında: 'Yapılacak zam oranı...'

Milyonların gözü emekli ve memur zammında: 'Yapılacak zam oranı...'

Fenerbahçe'de Vitor Pereira dönemi sona erdi

Fenerbahçe'de Vitor Pereira dönemi sona erdi

Zorbay Küçük'ün cezası belli oldu...

Zorbay Küçük'ün cezası belli oldu...

İnanamadılar! Hayrete düşüren fotoğraf...

İnanamadılar! Hayrete düşüren fotoğraf...

15 milyon Euroluk golcü geliyor! Teklif yapıldı

15 milyon Euroluk golcü geliyor! Teklif yapıldı

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Yok artık dedirten, 150 TL'nin altında konforlu spor ayakkabı modelleri

Yok artık dedirten, 150 TL'nin altında konforlu spor ayakkabı modelleri

Galatasaray karışıyor! Burak Elmas'tan ağır küfür

Galatasaray karışıyor! Burak Elmas'tan ağır küfür

Siz otururken evinizi tertemiz yapacak en iyi robot süpürge modelleri

Siz otururken evinizi tertemiz yapacak en iyi robot süpürge modelleri

G.Saray'dan yılbaşı hediyesi! 3 transfer

G.Saray'dan yılbaşı hediyesi! 3 transfer

Karagümrük için Volkan Demirel iddiası!

Karagümrük için Volkan Demirel iddiası!

A Milli Takım'ın rakipleri belli oldu

A Milli Takım'ın rakipleri belli oldu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.