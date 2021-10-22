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Vitor Pereira: Bu kulüpte biri UEFA kupasını kazanacağımızı mı düşünüyor?

22.10.2021 00:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, Antwerp ile 2-2 berabere kaldıkları maçın ardından basın toplantısında önemli açıklamalar yaptı. Pereira, "Bu kulüpte biri Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ni kazanacağını düşünüyorsa ben aynı fikirde değilim. Gerçeği görüyorum." ifadelerini kullandı.

Vitor Pereira: Bu kulüpte biri UEFA kupasını kazanacağımızı mı düşünüyor?

Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, Antwerp ile 2-2 berabere kaldıkları maçın ardından basın toplantısında dikkat çekici ifadeler kullandı. İşte o sözler...

TECRÜBE, İSTİKRAR GEREK

"Benim için en önemli şey, bu takımda ruh var, iyi bir takımımız var. Bazen iyi oynadığımız bölümler oluyor, bazen düzeltmemiz gereken şeyler oluyor. 1 kişi bile bana bu takım koşmadı, denemedi diyemez, sorgulayamaz. Yeni bir takım inşa etmeye çalışıyoruz, 3 aydır buradayız. Tecrübeye ve istikrara ihtiyacımız var"

"BANA İŞTE BUNU SORUN"

"Olympiakos'un tecrübesi var, Frankfurt Bundesliga'da her hafta bu seviyede maçlar yapıyor. Türkiye iyi bir lig ama taktiksel olarak seviyesi Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi seviyesinde değil. Bizim hatalarımızı analiz etmemiz gerekiyor. Baskıyı kompakt yapamadık, sürekli geçişler oldu. Hatlar arasında boşluğu açtık, topu sürekli kaybettik, 1. dakikada gol yedik. Bunu bana sorabilirsiniz, maç buydu. İstediğiniz kadar bununla ilgili soru sorabilirsiniz. 2. yarıda ilk yarıya göre kompakttık, ilk yarıda baskıyı sergileyemedik. Takımda görmek istediğim görüntüyü 2-2 sonrasında gördüm. O dakikadan sonra baskı yaptık, oyunu düzelttik.

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UEFA'YI ALACAĞIMIZI MI DÜŞÜNÜYORLAR?

"Bu kulüpte biri Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ni kazanacağını düşünüyorsa ben aynı fikirde değilim. Gerçeği görüyorum. Şu anda tecrübemiz yok. Attila'ya 2 maçta 5 gol yediğimizi söylediniz. Trabzonspor maçında 70 dakika 10 kişi oynadık, yorulduğunuzda hata yapabilirsiniz. Bana futbolla ilgili soru sorabilirsiniz, başka bir şeyler ilgili değil."

BUNLARI AŞILAMALIYIM

"Futbol 11'e 11 oynanan bir oyundur. Sahadaki 11 oyuncunun birlikte oyunu iyi anlaması gerekiyor. Benim de yapmam gereken oyunculara bunu aşılayabilmek. Kontraya nasıl çıkmalıyız, topu nasıl tutmalıyız, oyunun yönünü nasıl değiştirmeliyiz, topu kaybettiğimizde nasıl baskı yapmalıyız, bunu sahadaki 11 ve diğer oyunculara anlatmam gerekiyor. Geldiğimizden beri bunun için çalışıyoruz. Bazen yapabiliyoruz, bazen yapamıyoruz. Bugün sürekli koşuların geçişlerin olduğu bir oyundu. Çok koştuk bugün, bu iyi bir şey değil. Bütün takım yüzünden oldu. Trabzonspor maçı sonrasında belki takım ruhunu daha yüksek tutmayı becerebilmeliydim. Belki de gol yiyince bir anda çok hızlı oynamaya çalışıyoruz."

ANTWERP BİZİM SEVİYEMİZDE

"Bir an önce gol atmalıyız, gol atmalıyız diye oynuyoruz, bu şekilde oyunu kontrol etmeniz mümkün değil. Rakibe baktığımızda takımın adına bakarız. Antwerp'in iyi oyuncuları var, iyi takım. Olympiakos'a ve Frankfurt'a tek farkla kaybettiler. Kötü bir takım değil, bize benzer seviyede bir takım. 3 puan alıp yola devam etmek isterdik ama bu mümkün olmadı. Birlikte olmaya devam edeceğiz, takım ruhunu koruyacağız. Şampiyonlukları kovalamanın en önemli unsuru bu."

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UEFA Avrupa Ligi Fenerbahçe Futbol Kulübü Vitor Pereira
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