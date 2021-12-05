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Vitor Pereira'dan açıklama: Mutluyum

05.12.2021 21:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, Çaykur Rizespor maçı sonrası konuştu. Yedek kulübesindeki mutsuz hali kameralara yansıyan Pereira bu konu hakkında açıklama yaptı. Maçın oynandığı dakikalarda oturduğu koltuğu da değiştiren Pereira maç sonunda yaptığı röportajda bunun nedenini açıkladı.

Vitor Pereira'dan açıklama: Mutluyum

Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, Çaykur Rizespor karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

"BİRLİKTE SAVAŞTIK"

Karşılaşmayı değerlendiren Vitor Pereira "Oyuncuları tebrik etmek gerekiyor. Hepsi çok iyiydi. İşte biz buyuz. Kaliteli bir karakter gösterdik. Birlikte savaştık. Fenerbahçe'nin aile ruhunu gösterdik. Taraftarlar da destekledi. Taraftarlar ve oyuncular için mutluyum." dedi.

"ÖNÜMÜZDE AVRUPA MAÇI VAR"

Sarı-lacivertli takımla ilgili konuşan Vitor Pereira "Bizim şu anda yapmamız gereken maç maç bakmak. Takımda güzel bir birliktelik var. Önümüzde Avrupa maçı var. Ardından zorlu lig maçı var. Bugün savaştığımız gibi savaşırsak galibiyetler gelecek. Şimdi yapmamız gereken dinlenmek ve ardından çalışmalara devam etmek." ifadelerini kullandı.

"İLETİŞİM KURAMIYORDUK"

"Yedek kulübesini değiştirdiniz, totem mi yaptınız?" sorusunu yanıtlayan Portekizli teknik adam "Mutluyum. Biz birlik olduğumuz için en önemli şey bu. Şansla pek alakası yok. Oyuncu değişiklikleri nedeniyle çok vakit kaybediyorduk. İletişim kuramıyorduk. Bu yüzden yedek kulübesinin yerini değiştirdik." dedi.


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Fenerbahçe Futbol Kulübü Çaykur Rizespor Vitor Pereira
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