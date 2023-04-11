Vitor Pereira Flamengo'dan resmen kovuldu! 'İlk aday Jorge Jesus' demişlerdi, Fenerbahçelileri korku sardı...

Kariyerinde daha önce iki dönem Fenerbahçe'yi çalıştıran ve 13 Aralık 2022'de Brezilya Serie A ekiplerinden Flamengo'nun teknik direktörlüğüne getirilen Vitor Pereira, takımıyla çıktığı 4 kupanın 3 tanesinde finalde kaybederken bir tanesinde yarı finalde elenmesi üzerine tepkilerin hedefi haline gelmişti.

TARAFTARLAR İSTİFAYA DAVET ETTİ

Flamengo'nun Fluminense'ye mağlup olduğu Carioca Ligi Finali rövanş karşılaşmasında taraftarlar, Portekizli teknik adamı istifaya davet etti. Tribünleri dolduran taraftarlar, karşılaşma esnasında "Flamengo'nun sana ihtiyacı yok" tezahüratlarında bulunarak tecrübeli teknik adamın istifasını istediklerini göstermişti.

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Yaşanan bu durum sonrası Brezilya ekibinden yapılan açıklamada, Brezilyalı teknik adam ile yolların ayrıldığını resmen açıkladı. Yapılan açıklamada, "Vitor Pereira'ya teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

TARAFTARI KORKU SARDI!

Brezilya'dan gelen bu haber sonrası, Sarı-Lacivertli camiayı oldukça tedirgin etti. Geçtiğimiz günlerde Brezilya'nın ünlü spor radyolarından Redeçao SporTV Muhabiri Eric Faria, büyük bir iddiada bulunmuş, Vitor Pereira ile yolları ayırma kararı alan Flamengo'nun ilk planının Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus olduğu duyurmuştu.

