Vitor Pereira İngiltere'yi sallıyor! Chelsea deplasmanında 3 gollü zafer!

Vitor Pereira'nın Nottingham Forest'ı Chelsea'yi deplasmanda 3-1 yenerek 7 maçlık seri yakaladı! Avrupa Ligi finaline koşan Pereira, Premier Lig'i birbirine kattı.

Burak Kavuncu

İngiltere Premier Lig’de sezonun en büyük sürprizlerinden birine imza atan Vitor Pereira, Nottingham Forest’ın başında tarih yazmaya devam ediyor. Portekizli teknik adamın yönetimindeki takım, son olarak Londra deplasmanında Chelsea’yi bozguna uğratarak hem yenilmezlik serisini sürdürdü hem de Avrupa kupaları yolunda dev bir adım attı.

PREMIER LİG’DE VITOR PEREIRA FIRTINASI! LONDRA’DA CHELSEA’Yİ PARAMPARÇA ETTİLER...

Premier Lig’in 35. haftasında Chelsea’ye konuk olan Nottingham Forest, maça fırtına gibi başladı. Henüz 2. dakikada Taiwo Awoniyi ile öne geçen konuk ekip, 15. dakikada Igor Jesus’un penaltı golüyle farkı ikiye çıkardı. Chelsea, ilk yarının uzatma dakikalarında Cole Palmer’ın penaltı kaçırmasıyla farkı düşürme fırsatından yararlanmadı. İkinci yarıda sahneye yine Awoniyi çıktı ve 52. dakikada skoru 3-0'a getirdi. Maçın son anlarında Joao Pedro’nun da katkısıyla skor 3-1'e gelse de sahadan zaferle ayrılan Pereira’nın öğrencileri, Stamford Bridge’i sessizliğe gömdü.

PEREIRA İLE "HATASIZ" YÜRÜYÜŞ

Vitor Pereira göreve geldikten sonra Nottingham Forest’ın çehresi tamamen değişti. Ligde tam 7 maçtır (4 galibiyet, 3 beraberlik) mağlubiyet yüzü görmeyen ekip, tüm kulvarlarda ise 10 maçlık dev bir yenilmezlik serisi yakaladı. Avrupa Ligi’nde finale giden yolda büyük avantaj sahibi olan Forest, ligde de puanını 42 yaparak Chelsea’nin (48 puan) hemen ardına yerleşti.

CHELSEA’DE ÇÖKÜŞ DÖNEMİ

Milyon dolarlık kadrosuna rağmen bir türlü istikrar yakalayamayan Chelsea, Nottingham karşısında aldığı bu yenilgiyle galibiyet hasretini 6 maça çıkardı. Üst üste aldığı 6 mağlubiyetle taraftarını hayal kırıklığına uğratan Londra ekibi, ligin son haftalarına büyük bir krizle giriyor.

