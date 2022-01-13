Vitor Pereira kulüpsüz kaldı! Hulk resti çekti: Gelirse ben yokum

Fenerbahçe'den ayrılan Vitor Pereira için işler hiç iyi gitmiyor... Yeni rotasını Brezilya olarak belirleyen Portekizli teknik adama kötü haber geldi. Geçtiğimiz sezon Brezilya'da şampiyon olan Atletico Mineiro'nun başına geçmesi beklenen Pereira büyük bir şok yaşadı.

"PEREIRA GELİRSE BEN YOKUM!"

Portekiz'den A Bola'nın haberine göre; Pereira ile daha önce sorunlar yaşayan Hulk, Atletico Mineiro yönetimine, "Vitor Pereira gelirse ben yokum." dedi.

NELER YAŞANMIŞTI?

2020'de Shanghai'de forma giyerken Hulk, Vitor Pereira'nın kendisini erken çıkardığı maçtan sonra çok sinirlenip, Portekizli teknik adamı kendisine olan tavrının olumsuz olması nedeniyle yönetime şikayet etmişti

