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Vitor Pereira kulüpsüz kaldı! Hulk resti çekti: Gelirse ben yokum

13.01.2022 10:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe'den ayrılan Vitor Pereira takımsız kaldı... Brezilya'nın son şampiyonu Atletico Mineiro'da teknik direktörlük için Vitor Pereira'nın ismi geçerken hiç beklenmedik bir olayla karşılaşıldı... Dünya yıldızı Hulk yönetimle konuşarak, ''Vitor Pereira'yı istemiyorum. Pereira gelirse ben giderim" dediği öğrenildi. Yönetimin bu olaydan sonra geri adım attığı ve Vitor Pereira ismini rafa kaldırdığı öğrenildi.

Vitor Pereira kulüpsüz kaldı! Hulk resti çekti: Gelirse ben yokum

Fenerbahçe'den ayrılan Vitor Pereira için işler hiç iyi gitmiyor... Yeni rotasını Brezilya olarak belirleyen Portekizli teknik adama kötü haber geldi. Geçtiğimiz sezon Brezilya'da şampiyon olan Atletico Mineiro'nun başına geçmesi beklenen Pereira büyük bir şok yaşadı.

"PEREIRA GELİRSE BEN YOKUM!"

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Portekiz'den A Bola'nın haberine göre; Pereira ile daha önce sorunlar yaşayan Hulk, Atletico Mineiro yönetimine, "Vitor Pereira gelirse ben yokum." dedi.

NELER YAŞANMIŞTI?

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2020'de Shanghai'de forma giyerken Hulk, Vitor Pereira'nın kendisini erken çıkardığı maçtan sonra çok sinirlenip, Portekizli teknik adamı kendisine olan tavrının olumsuz olması nedeniyle yönetime şikayet etmişti

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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Futbol Kulübü Vitor Pereira
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3lü defans oyununu bilmeden oynatan ve bunda ısrar eden bi adamı kim alır.kendi ayağına sıktı

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