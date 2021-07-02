Vitor Pereira kupayı kazanamamış Galatasaray 1 men cezasından kurtulmuştu

Fenerbahçe 2015-16 sezonunda Portekizli teknik adam Vitor Pereira ile hem lig hem de kupada iddialı konuma gelmişti. Ligi 74 puanla ikinci bitiren Fenerbahçe, sözü geçen sezon kupada finale kalmış ve ezeli rakibi Galatasaray ile eşlemişti.

CEZA KAPIDAYDI

Galatasaray'ın 1 yıl men cezası aldığı sezonda Avrupa Kupalarına katılma hakkı alamaması halinde bu cezası bir yıl bekleyecekti. Sezonu Galatasaray 6.sırada tamamlamış ve Avrupa bileti alamamıştı. Galatasaray'ın kupa kazanamaması durumunda bir yıl men cezası sonraki yıla devrolacaktı ama sarı-kırmızılılar kupayı kazanmıştı.

PODOLSKI ATTI, GALATASARAY KAZANDI

Galatasaray, Vitor Pereira yönetimindeki Fenerbahçe'yi Lukas Podolski'nin golüyle 1-0 yenip mutlu sona ulaşmıştı. Fenerbahçe ise iki kulvarda da son ana kadar mücadele etmiş ama kupa kazanamamıştı.



