Vitor Pereira'nın golcüsü Santos Borre

Vitor Pereira ile anlaşarak teknik direktör sorununu çözen Fenerbahçe, transfere yoğunlaştı. Öncelikli hedef kaliteli bir golcü.

Geçen sezon Samatta, Thiam ve Kemal Ademi'den istediği verimi alamayan sarı-lacivertli takım, gözünü Beşiktaş'ın da talip olduğu Santos Borre'ye çevirdi.

River Plate ile olan sözleşmesi 1 Temmuz'da sona eren ve bonservisi elinde olan Kolombiyalı golcüyle görüşen Fenerbahçe yönetimi, yüksek bir maaşla oyuncuya teklifte bulundu.

AVRUPA'DAN TEKLİFLER ALDI

Arjantin basını da Fenerbahçe'nin teklifini doğruladı. Ülkede yayın yapan El Intransigente, dün yayınladığı haberinde Borre'nin Avrupa'dan teklifler aldığını yazdı. Haberde; Andre Silva'yı Leipzig'e satan Frankfurt'un Fenerbahçe ile birlikte oyuncuyu istediğine vurgu yapıldı ve şu ifadelere yer verildi:

"Kariyerine Almanya'da Frankfurt'ta devam etmek için her şeye sahip Borre... Şu an Copa Amerika'da oynuyor. En iyi olanı seçme özgürlüğüne sahip. Fenerbahçe ile yakın iletişim içinde. Ona çok yüksek kabul edilen bir maaş önerdiler."

ARJANTİN'DEKİ EN İYİ FUTBOLCU

Kolombiyalı golcü ise transferine ilişkin yaptığı açıklamada, "Adını vermeyeceğim ama Avrupa'daki kulüplerden teklifler aldım. Kabul edip etmediğimi söylemeyeceğim" dedi.

River Plate Teknik Direktörü Gallardo da Borre için şu ifadeleri kullandı:

"Arjantin futbolunda sahip olduğumuz en önemli oyuncu."

2017 yılında İspanyol ekibi Atletico Madrid'den 3.5 milyon Euro'ya transfer edilen Borre'nin şu anki değeri ise tam 17 milyon Euro. 25 yaşındaki oyuncu, 2021 yılında Copa de La Liga'da forma giydiği 13 maçta 8 gol, 1 asistlik performans sergiledi.

(AKŞAM)



