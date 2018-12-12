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Vitor Pereira Reading'in başına geçiyor!

İNGİLTERE HABERLERİ  | 12.12.2018 13:52 | Son Güncelleme

Çin Süper Ligi'nde tarihi bir başarıya imza atıp Shanghai SIPG ile şampiyonluğa ulaşan Vitor Pereira İngiltere yolcusu. Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Vitor Pereira'nın İngiltere Championship ekiplerinden Reading'in başına geçeceği belirtildi.

Vitor Pereira Reading'in başına geçiyor!

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Vitor Pereira, Premier Lig yolcusu!

Portekizli teknik direktörün İngiltere Championship ekiplerinden Reading'in başına geçeceği iddia edildi.

İngiliz Sky Sports'ta yer alan habere göre; Pereira'nın, Çin'de kazandığı paranın çok daha altında bir teklif aldığı ve buna rağmen teklifi değerlendirmeyi düşündüğü kaydedildi.

Vitor Pereira'nın sözleşme detaylarını konuşmak üzere kısa süre içerisinde İngiltere'ye gideceği de haberde yer alan diğer bilgiler arasında.

Çin Süper Ligi'nde Shanghai SIPG ile şampiyonluğa ulaşarak tarihi bir başarının altına imza atan Vitor Pereira, kariyerinde yeni bir sayfa açma hedefinde.

Championship'te bu sezon umduğunu bulamayan Reading, düşme hattına kadar gerilemişti.

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Anahtar Kelimeler:
vitor pereira reading

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